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10 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Sertel: Cumhurbaşkanı dahil herkes mal varlığını açıklasın

10 Aralık 2017, Pazar 17:32
İçişleri Bakanlığı’nın, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteren CHP İzmir Milletvekil Atila Sertel, “Türkiye’de siyaset yapan herkes, belediye başkanları, milletvekilleri ve elbette Cumhurbaşkanı dahil herkes mal varlığını açıklasın. Var mı o cesaret?” dedi.

İzmir’de partisinin ilçe kongrelerinde örgüte yönelik olarak konuşan CHP İzmir Milletvekil Atila Sertel, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un HAS Parti’nin genel başkanı iken İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlı olan kendisini makamında ziyaret ettiğini ve “Karun kadar zengin oldular” dediğini öne sürdü. Sertel, “Numan Bey, siz Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte Reza Zarrab’a ihracat şampiyonu ödülünü verdiğiniz için pişman mısınız?  Bugün bir özeleştiri yapıyor musunuz? Ne düşündüğünüzü ne hissettiğinizi çıkıp Türkiye toplumuna anlatmanız lâzım” dedi. Sertel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir belediye başkanını görevden alacak tek merci halktır. Hangi cesaretle alıyorsunuz? Türkiye’de siyaset yapan herkes, başta CHP milletvekilleri, belediye başkanları olmak üzere AKP, MHP ve HDP’li belediye başkanları, milletvekilleri ve elbette Cumhurbaşkanı dahil herkes mal varlığını açıklasın. Var mı o cesaret?”

DHA

Etiketler: atila sertel
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