Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu için Kanada’ya giden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi, Türkiye’deki tutuklu gazeteciler, Türkiye’nin Rusya ve Batı ile ilişkileri konularında soruları cevapladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kayıtları nasıl elde ettiği konusunda spekülasyonlar yapılıyordu. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kaşıkçı cinayeti kayıtlarının Türkiye’nin Suudi Arabistan Konsolosluğu’nu dinlemesiyle elde edilip edilmediğine ilişkin bir soruya, “Konsolosluğun içerden dinlenmesi diye bir şey yok, ses kayıtlarının kaynağını açıklamıyoruz” cevabını verdi. AA

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