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28 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Seviyesiz üslup kutuplaştırıyor

28 Ocak 2017, Cumartesi
Siyasilerin söylemlerini ve tavırlarını değerlendiren akademisyenler ‘Türkiye’de toplumun bütün kesimlerinde üslup seviyesizliğinden kaynaklanan bir kutuplaşma var’ dedi.

Kadir Has Üniversitesi’nin Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin son araştırması toplumdaki kutuplaşma algısını gözler önüne seriyor. BBC Türkçe’ye konuşan ve toplumun çeşitli kesimlerini iyi tanıyan aydınlar, kutuplaşma algısının önüne geçmek için çeşitli çözümler öneriyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Doçent Doktor Emre Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada akademisyenler  geçmişe göre ayrılıkların daha çok arttığını, hatta gelecekte daha da çok artacağını düşünüyor.

Böyle giderse demokrasi zayıflar

Doçent Doktor Emre Erdoğan, araştırmayla ilgili olarak kaleme aldığı makalede, ‘Türkiye’de siyasî kutuplaşmanın boyutlarının en iyimserleri bile alarma geçirecek bir seviyeye’ yükseldiğini söylüyor. Erdoğan, araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri olarak, farklı partilere mensup bireyler arasındaki sosyal mesafenin artmasını gösteriyor. Erdoğan’a göre Türkiye’deki liderler kutuplaşmayı ciddi bir şekilde ele almazsa ve toplumdaki uyumun artması için gereken önlemleri gerçekleştirmezse, Türkiye daha derin bir kutuplaşmaya doğru sürüklenebilir ve demokrasi zayıflayabilir. 

Yok ederek var oluyorlar

İslam tasavvufu üzerine önemli çalışmaları ve kitapları bulunan Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Türkiye’de toplumun bütün kesimlerinde ‘üslûp seviyesizliği’nden kaynaklanan bir kutuplaşma olduğu görüşünde. BBC Türkçe’nin sorularını cevaplayan Kılıç, toplumdaki farklı görüşlerden insanların kullandığı dilin ‘kapsayıcılıktan uzak ve dışlayıcı olmasının’ kutuplaşmanın temel sebeplerinden biri olduğunu belirtiyor ve şu açıklamalarda bulunuyor: “Hangi ideolojiden olursanız olun, ister sağ ister sol ideoloji, isterseniz belirli bir dinî gruba bağlı olun, o dinî grubun ister Sünnî ister Alevî versiyonuna bağlı olun, sahip olduğunuz bu dini değerleri veyahut siyasî değerleri savunurkenki üslup çok fazla ilkel düzeylerde cereyan etmeye başladı. Adeta bir sokak diline dönüştü.” Kılıç, bu durumun kendi varoluşunu ötekinin yok edilmesine bağlayan bir yapının ortaya çıkmasına sebep olduğunu söylüyor. “Oysa ki farklılıklar çok doğaldır” diyen Kılıç, bu üslubun devamında çatışma durumunun oluşabileceği uyarısında bulunuyor.

Dindarlar kabalaştı!

İktidarın söylemlerini eleştiren Kılıç şu değerlendirmelerde bulundu: “Bundan 20 yıl evvelinin muhafazakârı çok beyefendi, çok kibar, çok centilmen bir muhafazakârdı. Sol da öyleydi. Mukayese yapılacak olursa, sol kısmen anarşist fikirlere yatkın olduğu için daha kaba saba eylemler yapabiliyordu geçtiğimiz dönemde. Günümüzde ise muhafazakârın da dindarın da çok kabalaştığını, hatta ve hatta kabalaşma yarışında solun önüne geçtiğini görebiliyoruz.”

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