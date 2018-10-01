Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı Eylül ayı genişletilmiş il divan toplantısında konuştu.

Partililere seslenen Karamollaoğlu konuşmasında yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Karamollaoğlu, “Biz bu seçimlerde seçimi kazanmak için bir gayretin içinde olacağız. İnanırsanız bu seçimleri kazanmak mümkün olur. Sadece 17 senelik bir parti gibi görünebiliriz ama yarım asırlık bir teşkilatız. Bu seçimlerde İstanbul’u kazanacağını düşündüğümüz bir aday ile seçime gireceğiz. Bizim adayımız bugüne kadar oy alamadığımız tüm kesimlerden de oy alabilecek birisi olacaktır” dedi. Seçim öncesinde söylediklerinin iktidar tarafından bir bir uygulanmaya başlandığını ifade eden Karamollaoğlu, “Seçim öncesinde söylediklerimizin hepsini bir bir yapmaya başladılar. İster ekonomi alanında olsun ister eğitim alanında olsun bizim söylediklerimizi kelimesi kelimesine ifade ediyorlar. İktidarda olanlar bir şeyleri tekrar etmek değil sorunları çözmekle görevliler. Şikâyet etmeye hakları yok, o şikâyetleri çözmek onların görevi” şeklinde konuştu.

İstanbul – Yeni Asya