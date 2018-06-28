Silâhla kutlama yapanlara işlem yapılacak

24 Haziran’daki çifte seçimlerin ardından Sultangazi’de çok sayıda kişi tarafından havaya ateş açılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kişilerin yakalanması durumunda haklarında işlem yapılacağı ifade edildi. 24 Haziran’da bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan, Habipler Meydanı’nda çok sayıda kişinin uzun namlulu tüfek ve tabancayla havaya ateş ettiği görülen videonun incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce özel ekip oluşturuldu. Özel ekibin, mevcut görüntüyü ve söz konusu meydan ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği öğrenildi. Havaya ateş ettiği görülen ve kimlikleri tesbit edilen şüphelilere gerekli işlemin yapılacağı bildirildi. Görüntülerde onlarca kişi tarafından çeşitli silahlarla dakikalarca havaya ateş açılıyor. Görüntülerin çocuk parkında olması da videoda dikkat çeken bir diğer unsur. AA

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.