''Şimdi tasarıyı BM Genel Kurulu'na götüreceğiz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirecek bu tehlikeli hamleyi önlemek amacıyla BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı maalesef ABD'nin vetosuna takıldı. Karar tasarısının diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması önemli ve manidardır." dedi. BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kudüs tasarısı ile ilgili Erdoğan, "Şimdi inşallah bu tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşıyacağız. Uluslararası toplumun Genel Kurul'da adalet, hakkaniyet ve barıştan yana güçlü bir tavır sergileyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. DHA

Okunma Sayısı: 254

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.