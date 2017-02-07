Şimşek, BAE Ekonomi Bakanı Mansuri ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye-BAE KEK 9. Dönem Toplantısı kapsamında BAE Ekonomi Bakanı Al Mansuri ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı kapsamında BAE Ekonomi Bakanı Sultan bin Said Al Mansuri ile görüştü. Dün başlayan ve 6 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilen KEK toplantılarının eş başkanlığını yapan Şimşek ile Al Mansuri, toplantının kapanışı ve imza töreni öncesi Hilton Oteli'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Toplantılarda ülkeler arası sanayi, enerji, ulaştırma, sivil havacılık, özelleştirmeler, iletişim, küçük ve orta ölçekli işletmeler, bilim ve teknoloji, çevre, tarım ve turizm konularındaki iş birliği imkanları değerlendiriliyor. AA

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