Şimşek: Gün birlik ve beraberlik günüdür

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te yaptığı konuşmada, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini anımsatarak, “Türkiye bütün zorlukların üstesinden gelir, yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz güçlü olsun. Yeter ki biz buna inanalım. Terörle mücadelede son derece kararlıyız. Büyük bir başarıyla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Türkiye üzerinde asla ve asla bir operasyonun yapılmasına izin vermeyiz. Gaziantep’e, Kilis’e füze düşmesin, saldırıya uğramasın diye bugün bizim kahraman askerlerimiz, Suriye’de bütün terör örgütleriyle mücadele ediyor. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün, milli mücadele ruhunun en canlı şekilde tutulması gereken gündür” dedi.

AA

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