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Sinan Oğan: ''Evet deyin terör bitsin'' diyorlar; 15 yıldır elinizi kolunuzu bağlayan mı oldu?

09 Nisan 2017, Pazar 12:24
Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde konuşan MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, anayasa referandumunda Mesut Barzani'nin 'evet'i desteklediğini kaydederek, "Barzani’nin 'evet' dediği yerde elbet de Türk milliyetçileri 'hayır' diyecek. MHP tabanının büyük çoğunluğu 'hayır' verecek" dedi.

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu çalışmaları kapsamında Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne geldi. Burada düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı.

'Evet' demenin nasıl demokratik bir haksa 'Hayır' demenin de demokratik bir hak olduğunu vurgulayan Oğan şunları söyledi:

"Hayır'ın önde gittiğini görüyorlar ve bu hırsla bizlere saldırıyorlar ve toplantı yapmak için düğün salonu dahi vermiyorlar. Gittiğimiz yerlerde saldırılar, tehdit ve baskılar görüyoruz. Türk Milleti 15 Temmuz'da nasıl hain FETÖ’ye geçit vermediyse, 16 Nisan'da da baskıyla korkuyla, şiddetle ülkemizi tek adamlılığa götürmeye çalışanlara Türk Milleti bir kez daha geçit vermeyerek 'Dur' diyecektir."

'ELİNİZİ KOLUNUZU BAĞLAYAN MI OLDU?'

Türkiye'yi 15 yıldır AKP'nin yönettiğini kaydeden Sinan Oğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ak Parti 15 yıldır uyguladığı politikalarla ülkeyi bir beka sorunuyla karşı karşıya bıraktıysa, demek ki siz bir sefer ülkeyi karanlığa, çukura götürmüşsünüz. Neden 'Evet' verip bir kez daha ülkemizi karanlığa götürmenize müsaade edelim. Neden tekrardan size güvenelim. Bu ülkenin kaderini neden bir kişiye verelim. İktidardakiler 'Evet deyin terör bitsin' diyor. 15 yıldır tek başınıza iktidardasınız, elinizi kolunuzu bağlayan mı oldu terörü bitirseydiniz. Terörü bitiremediğiniz gibi PKK'nın yanında bir de YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerini eklediniz ve her gün şehit haberleri gelemeye başladı."

'BÖYLE SİSTEM OLMAZ'

Sinan Oğan, Kuzey Irak Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani'nin referandum'da 'Evet'i desteklediğinin açıklandığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Barzani’nin 'Evet' dediği yerde elbet de Türk Milliyetçileri 'Hayır' diyecek. Leyla Zana’da 'Evet' diyor. HüdaPar 'Evet' diyor. HDP’nin ikiz partisi Demokratik Bölgeler Partisi de 'Evet' diyor. MHP tabanının büyük çoğunluğu 'Hayır' verecek. AK Partililer de diyor ki 'Seçim olsa yine partime oy veririm ancak bu referandumda kesinlikle 'Hayır' diyeceğim' diyen hayli AK Partili var. 'Yeni sistemde kriz çıkmayacak' diyorlar ancak meclisin yaptığı bir yasayı başkanın onaylaması gerekecek. Sen yasa yap yap dur. Başkanın onaylamadığı hiçbir yasa kabul edilmeyecek. Başkan onaylamayınca Meclis seçim kararı alacak. Başkan başka partiden meclis çoğunlu da başka partiden olabilir. O zaman da kriz çıkabilir. Ancak yine aynı seçim sonucu çıkarsa sürekli seçim mi yapılacak. Hani kriz çıkmayacaktı. Böyle sistem olmaz."

DHA

Etiketler: amasya, sinan oğan, referandum
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