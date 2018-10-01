CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel başkan yardımcısı Faik Öztrak için “Açıklamayı yapan şahsiyet Kemal Derviş ile ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “O dönem kendisi başbakan yardımcısı değil miydi? Faik Bey miydi? Pes yani” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet’ten Rifat Başaran’a konuştu. Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Bahçeli’ye yönelik olarak “Bütün bu zamlar, Türk lirasının değer kaybetmesi Türkiye’nin kötü yönetildiğini gösterir. Bu kötü yönetime destek veren de bütün bu sorunların, açmazların ortağıdır” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin McKinsey şirketine ilişkin açıklamaları ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’la ilgili “Açıklamayı yapan şahsiyet Kemal Derviş ile ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur” eleştirisine de yanıt verdi. “O ifadeyi yadırgadığımı söyleyebilirim. Bir siyasetçi beceriksizliğini bürokrata yıkamaz. Bu onun acizliğini gösterir” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti; “O dönem kendisi başbakan yardımcısı değil miydi? Faik Bey miydi başbakan yardımcısı? Pes yani.”

Okunma Sayısı: 142

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.