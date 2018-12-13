Siyasetçiler dikkatli olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki tren kazasından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, “9 vatandaşımız hayatını yitirdi, çok sayıda yaralı var. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da şifa dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.

Ankara'da hızlı tren kazasından üzücü gelişme: 9 ölü, 47 yaralı Tren kazasıyla ilgili 3 personel gözaltına alındı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, İzmir Milletvekili Kani Beko, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile DİSK’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Fransa’daki sarı yeleklilerin eylemi ile Gezi eylemleri arasında özdeşlikler kurulduğuna yönelik soru üzerine, “Gezi ayrı, Fransa’daki sarı yelekliler ayrı. İkisinin arasında dünya kadar fark var, ikisini aynı kefeye koymak doğru değil. Fransa’nın koşulları ayrı, bizim koşullarımız ayrı. Fransa’da eylem yapanlarla Türkiye’de eylem yapanların içinde bulundukları şartlar da çok farklı. Dolayısıyla ikisini aynı kefeye koyup yorum yapmak doğru değil. Bu konuda siyasetçilerin daha dikkatli olması lazım.” dedi. AA

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