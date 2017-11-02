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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Siyasi itaat temel kriter haline geldi

02 Kasım 2017, Perşembe 13:56
Gazeteci yazar Ali Bayramoğlu, iktidarın paradigma değişikliğine gittiğini söyleyerek "Siyasi itaat temel kriter haline gelmeye başlamıştır" dedi.

Ali Bayramoğlu'nun bugünkü Karar'da yer alan yazısının bir bölümü şöyle:

"Son kademe sivil toplum örgütleriyle, toplumsal sahayla ilgilidir. Büyükada davası ve Osman Kavala’ya ilişkin soruşturma; tasfiye ve dizaynın sivil sahaya, sivil siyaset yapma tarzına, açık ve meşru ilişkilere ulaştığını, ulusal ve uluslararası insan hakları ve sivil toplum örgütlerine yöneldiğini gösteriyor. Bu ilerleyişin yaydığı siyasi enerji de oldukça negatiftir."

"Adliyeden mülkiyeye ve emniyete kadar gerek tasfiye politikalarında gerek yeni kadrolarda gerek iç işleyişte siyasi itaat temel kriter haline gelmeye başlamıştır. Bu durum kurumların, özellikle yargının siyasi erk karşısında özerkliğini tahrip eden, siyasi sadakati öne çekerek kurumlaşma düzeyini hızla aşağıya iten bir etki yapmaktadır. Karar süreçlerindeki, demokrasinin ruhuna aykırı kişisellik dozu, örneğin belediye başkanlarının aday-seçmen temel ilişkisini hiçe sayan uygulamalarla görevden alınması bunlara eklenmelidir."

"Ve siyasi güç bu gelişmelerin ima ettiği siyasi ve toplumsal dokuyu “ideal yapı” olarak değerlendirmektedir. "

"Yaşanan Kafkas modellerine doğru bir gidiş ve büyük bir paradigma değişikliğidir."

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