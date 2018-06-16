Siyasi partiler arasındaki bayramlaşmadan ''sağduyu'' mesajları

Siyasi partiler arası bayramlaşma kapsamında, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan AKP heyeti CHP'yi ziyaret etti.

CHP'de heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç başkanlığında, Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Taşcıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner ağırladı.

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Koç, demokratik kültürün, şiddet, baskı, terör gibi unsurları barındırmaması gerektiğine dikkati çekti.

Suruç'taki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Koç, "Bu dönemi provokasyona maruz kalmadan, sağduyu ile geçmemiz gerekiyor. Umarım adli makamlar olayı etraflıca değerlendirirler." diye konuştu.

Sakarya'da bir köpek yavrusuna yapılan işkenceyi de hatırlatan Koç, şiddetin artık toplumun her kesimine girdiğini, bunu yapanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Koç, seçimlerde AKP'ye başarılar da diledi.

"İslam dünyasının huzura çok ihtiyacı var"

Emrullah İşler de Türk ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak bayramın huzur getirmesi temennisinde bulundu.

İşler, "Huzura, barışa, İslam dünyasının çok ihtiyacı var. İslam dünyası kanla, gözyaşıyla anılıyor." dedi.

Suruç'taki olaya kadar güzel bir seçim ortamı yaşandığına vurgu yapan İşler, "Ama son Suruç'taki olay bizi de üzdü. Böyle olaylar yaşanmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Temenni ederiz ki seçime kadar başka ciddi bir tatsızlık yaşanmaz." diye konuştu.

İşler, "Ben milletçe, barış ve huzur içerisinde sükunetle bir seçim geçireceğimize inanıyorum." dedi.

DSP heyetinin ziyareti

Koç, AKP heyetinin ardından Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova, Selçuk Karakülçe ve Hüseyin Kul'dan oluşan DSP heyetini kabul etti.

Bu ziyaret sırasında DSP'nin seçimlere katılamaması konusu gündeme geldi.

Tambova, YSK'nin böyle bir kararı almasını beklemediklerini ve kendilerinin de çok şaşırdığını söyledi. Hüseyin Kul da Türkiye'nin, YSK'nin aldığı bu kararla bir hukuksuzluk yaşadığını dile getirdi.

Haluk Koç da DSP'nin köklü bir siyasi parti olarak seçimlerde olması gerektiğini belirtti.