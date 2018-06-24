CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu merkezdeki Saffet Çam Ortaokulunda kullandı.

İnce, oyunu kullanmak üzere saat 10.30'da eşi Ülkü, oğlu Salih Arda ve gelini İdil Göknil Işıklar İnce ile Saffet Çam Ortaokuluna geldi. Okula gelişinde vatandaşlar tarafından karşılanan İnce, "Hayırlı olsun" diyerek oyunu ile 1118 numaralı sandıkta kullandı. İnce, oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi buradan Ankara'ya gidiyorum, YSK'nin önüne. Siz burada sandıkların başında durun. Ben YSK'nin başında duracağım. Allah'ın izniyle bu iş olacak." dedi. AA

Okunma Sayısı: 466

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.