'Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Gül, yaptığı açıklamada OHAL Komisyonu'nun faaliyetlerine ilişkin son bir ayda 500 kişinin, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndüğünü kaydetti.

Gül ayrıca, "Kandil için Türkiye’yi tehdit eden bütün unsurlar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar her türlü gelişmeyi ve her türlü tedbiri ve her türlü adımı kararlı bir şekilde atacağız." ifadelerini kullandı.

Gül, Muharrem İnce'nin Gülen'in iade talebine ilişkin iddiaları ile ilgili, "Sayın İnce, genel başkanı tarafından yalanlanmıştır. Bu konuyla ilgili herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı usulen durum söz konusu değil. Türkiye'de bu yargı usulleri mahkemeler tarafından talep edilmekte, hazırlanmakta." dedi.

***

Bozdağ: OHAL komisyonunda 16600 ret, 1010 kabul kararı verilmiş