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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

'Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü'

12 Haziran 2018, Salı 11:29
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Gül, yaptığı açıklamada OHAL Komisyonu'nun faaliyetlerine ilişkin son bir ayda 500 kişinin, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndüğünü kaydetti.

Gül ayrıca, "Kandil için Türkiye’yi tehdit eden bütün unsurlar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar her türlü gelişmeyi ve her türlü tedbiri ve her türlü adımı kararlı bir şekilde atacağız." ifadelerini kullandı.

Gül, Muharrem İnce'nin Gülen'in iade talebine ilişkin iddiaları ile ilgili, "Sayın İnce, genel başkanı tarafından yalanlanmıştır. Bu konuyla ilgili herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı usulen durum söz konusu değil. Türkiye'de bu yargı usulleri mahkemeler tarafından talep edilmekte, hazırlanmakta." dedi.

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Bozdağ: OHAL komisyonunda 16600 ret, 1010 kabul kararı verilmiş

 

AA

Etiketler: ohal komisyonu, adalet bakanı
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  • Sinan Yıldız

    12.6.2018 11:43:41

    Sayın bakanım takipsizlik kararı alanlarıa öncelik verileceğini belirtmişti acaba uygulanıyor mu

Risale-i Nur Külliyatı

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