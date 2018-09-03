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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Sondaj faaliyetleri kakkında tarih verdi

03 Eylül 2018, Pazartesi 21:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarının korunması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine sonbaharda başlayabileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine ne zaman başlayacağına ilişkin bir soruya, "Bu bölgede, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ekonomik alanı var. KKTC'nin de kıta sahanlığı ve karasuları var. Biz her ikisinin korunması için KKTC'nin de talebi üzerine gerekli tedbirleri her zaman aldık ve alıyoruz." yanıtını verdi.

Bu bölgede daha önce Türkiye'nin bazı sondajların başlamasını da engellediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Şimdi biz de platform aldık ve sondajlara başlayabiliriz. Bunun hazırlığını Enerji Bakanlığımız gayet güzel yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanımız olan Berat Bey özellikle bu platformun alınmasında büyük gayreti oldu ve gerekli hazırlıkları yaptılar. Sonbaharda böyle bir sondaj başlayabilir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj yapabilecek ülkelerin şirketleriyle Avrupa Birliği (AB) ile ve garantör Yunanistan ile de bu konuyu görüştüğünü, yarın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile İzmir'de bir araya geleceğini belirtti.

Kocias ile Kıbrıs meselesi dahil bazı konuları gayriresmi bir şekilde de zaman zaman görüştüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, yarınki görüşmede de bu konuları ele alacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Rum tarafının hem çözüme yanaşmadığını hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelerek tek taraflı faaliyetlerde bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun kendilerine bir faydası yok. Böyle devam ederlerse biz de her türlü tedbiri alacağız, almaya da devam edeceğiz. Sondajlara da başlayacağız. Biz de Kıbrıs Türk halkının hakkını, ekonomik çıkarlarını elbette koruyacağız ama Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin de hakları var. Bu hakkımızı da elbette arayacağız ve gereğini de yapacağız."

AA

Etiketler: çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı
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  • Ali Tam

    4.9.2018 03:04:31

    Bu kadar müdakkik tarih beklemiyorduk. Sonbahar Ben sonbaharın artık tarih olarak verilmesinden hoşlanmıyorum, AB Vize Serbestligi, Mülteciler için AB desteği hep sonbaharda start alacaktı. Türkiye nin sondaja başlamasına Lozan Kaptanı İngiliz müsaade verir mi? Göreceğiz

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