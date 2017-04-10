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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Soylu: Bu FETÖ'cüler 50-60 yıldır sistemin içerisinde

10 Nisan 2017, Pazartesi 14:44
İçişleri Bakanı Soylu: -"Bu FETÖ'cüleri biz ikame etmedik. Bu FETÖ'cüler 50-60 yıldır sistemin içerisinde. 1960 darbesini kim yapmışsa bu FETÖ'cüleri onlar ikame ettiler. 1980 darbesini kim yapmışsa onlar sahip çıkıyorlar zaten"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de bir tercihinden dolayı insanı terörist olarak nitelendirdiğimizi düşünmek ne kadar yanlış. Kimden duydunuz? Kemal Kılıçdaroğlu dışında bu sözü kimden duydunuz? Ben terörle mücadele ediyorum. Ben mücadele ederken PKK'nın 'hayır' dediğini demem diğer 'hayır' verecekleri niye incitecek ki?" dedi.

Soylu, bir otelde düzenlenen "Kadınlar Soruyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cevaplıyor" isimli etkinlikte yaptığı konuşmada, "Burada hanımefendiler ile bu formatta birlikte olmak önümüzdeki sürecin tarihi, ülkemiz ve geleceğimiz için çok önemli. Farklı görüşte ve farklı taraftarlardan bakan insanlarla bunu değerlendirmenin bize de katkı koyacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 1961 ve 1982 anayasası üzerinden kendi sistemini işlettiğini anlatan Soylu, ancak bu sisteminin tıkanıklıklara neden olduğunu, bu sebeple de çoğu olaya karşı kırılgan bir durumda bulunduğunu söyledi.

Soylu, soru cevap bölümünde kadın milletvekili sayılarının artırılması yönündeki bir talebe, "2000 yılından sonra başka bir şey yaptık ve seçilme yaşını 25'e düşürdük. Yani seçilme kapasitesi olanların yaşlarını 5 yaş daha düşürünce temsil edilebilme kabiliyetini içeride yükselttik. Türkiye'de kadınlar cinsiyet ayrımı münasebetiyle başka bir kısıtlama ile karşı karşıyaydılar. Başı açıklar, başı örtülüler. Başı örtülüler Türkiye'de temsil edilemiyordu. Şimdi bu oranda da bir artış var. Şimdi başka bir şey daha oldu seçilme yaşı 18'e düşüyor. O da çok doğal olarak başka bir kategoriyi daha işin içerisine sokuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salondaki kadınlara "annelerinizin hepsi üniversite mezunu mu?" şeklinde soru yönelten ve "Hayır" yanıtı alan Soylu, "İlkokul ve ortaokul mezunu olanlar var. Bu anneler profesör, mebus, sosyolog, mimar, sosyolog yetiştiriyor da sadece 50 gram oy kullanmayı mı bilmiyorlar ?" dedi.

"BU FETÖ'CÜLER 50-60 YILDIR SİSTEMİN İÇERİSİNDE"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar askeri öğrenci almasına kimsenin karışmadığına dikkati çeken Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu FETÖ'cüleri biz ikame etmedik. Bu FETÖ'cüler 50-60 yıldır sistemin içerisinde. 1960 darbesini kim yapmışsa bu FETÖ'cüleri onlar ikame ettiler. 1980 darbesini kim yapmışsa onlar sahip çıkıyorlar zaten. 30, 40 ve 50 yıldır sistemin içerisindeler. Şu sorunun cevabını verebilir misiniz? Hadi diyelim ki biz yanlış yaptık, bizden öncekiler de yanlış yaptı. En kuvvetli sistem Türk Silahlı Kuvvetlerinin sistemi değil mi? Biz hükümet olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hangi adamına, başbakan mı karışmış bugüne kadar, cumhurbaşkanı mı karışmış? Biz damdan düştük. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir askeri öğrenci almasına bugüne kadar kim karışmış? Bana bir kişi söylesin. Siyaset, Türk Silahlı Kuvvetlerine şu öğrenciyi al mı dedi? Nasıl ele geçirdiler? Nasıl her öğrenciyi FETÖ'cü olarak yerleştirdiler oraya. FETÖ, Türkiye ve Türkiye'nin coğrafyasına dış unsurlar tarafından sızdırılmış ve bu devleti kendi elleriyle beraber idare etmeye çalışan, siyaseti de diğer mekanizmaları da bir şekilde sıkıştırıp hareket edememe kabiliyetine getirip seçilmişler değil, atanmışlar ve talimat alanlar tarafından kullanılmasına yönelik organizasyonun adıdır."

AA

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  • burak

    10.04.2017 18:35:01

    Ağzını açtığında kendinden başka herkesi şeytanlaştıran bir zihniyet nasıl olacakta ülke birlik beraberliğini sağlayacak.enaniyet başıboş olunca insanı ve çevresini nerelere sürüklüyor.

  • cem

    10.04.2017 17:08:58

    he babam gülen 15 yaşında başladı devlete sızmaya..

  • Toygar

    10.04.2017 14:53:24

    "Türkiye'de bir tercihinden dolayı insanı terörist olarak nitelendirdiğimizi düşünmek ne kadar yanlış. Kimden duydunuz?" BU NE YA! Kimden duyacağız? Sizden duyduk!

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