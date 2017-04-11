Soylu'dan Diyarbakır'daki patlamaya ilişkin açıklama

Diyarbakır'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Patlamanın, bir panzerin tamiri sırasında olduğu bildirildi.

Patlamanın tamir sırasında meydana geldiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir kişinin ağır yaralandığını, bir kişinin de enkaz altında olduğunu ifade etti. Gelen bilgilere göre, patlamada biri ağır, 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bu arada, şiddetli patlama kentin birçok ilçesinden de duyuldu. Öte yandan, polisler gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak binalarda mutfak tüplerinin açılmaması ve sigara içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

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