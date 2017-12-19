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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Eğer öyleyse istifa edeceğim

19 Aralık 2017, Salı 13:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi ve "Eğer böyleyse istifa edeceğim, değilse sen edecek misin" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı İlgezdi hakkında özetle şunları söyledi: 

"Her belediye başkanı hakkında inceleme de yapılabilir, soruşturma da yapılabilir. Biz özel bir eleştiri getirmedik inceleme yaptılar diye. Hiç itirazımız yok. İçişleri Bakanı'nın saydığı unsurların tamamından belediye başkanı hakkında soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmiş. Her soruşturma yapılan belediye başkanı niye açığa alınır, o zaman hepsini açığa alsınlar. 

Ben konuşmadan önce Battal Bey'e sordum, o da getirdi dosyayı teslim etti. Mahkeme kararları ve iddiaları tek tek koydu. Mahkeme kararı var, ikna oldum."

'ATAŞEHİR KONUSUNDA YALAN SÖYLÜYOR'

Kılıçdaroğlu açıklamalarına devam ederken Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı ve CHP liderinin yalan söylediğini iddia etti. Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Canlı yayında şu anda KK alenen Ataşehir konusunda yalan söylüyor. 'İddiaların hepsi açık söylüyorum hepsi mahkeme kararıyla takipsizlik verildi' dedi. Eğer böyleyse ben istifa edeceğim. Değilse sen istifa edecek misin?"

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