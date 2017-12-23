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23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Soylu hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilmedi

23 Aralık 2017, Cumartesi 08:36
CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi kabul edilmedi.

CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi TBMM Genel Kurulu'nda tartışıldı. Partileri adına söz alan temsilciler görüşlerini açıkladı.

'OLSA OLSA TETİKÇİDİR'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Ana muhalefet partisinin liderine 'Sen bittin' tehdidi savuran bir İçişleri Bakanı, hukuk devletinin bakanı değildir, olsa olsa tetikçidir" dedi.

Özkoç, partisinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin, gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde önerge sahipleri adına söz aldı.

Hukuk, adalet, vicdan tutarlılığına en fazla ihtiyaç duyulan yerlerin başında İçişleri Bakanlığının geldiğini vurgulayan Özkoç, "Orayı kafana yıkarız", "Şu referandum bitsin bak neler olacak", "edepsiz adam" gibi ifadeler kullanan, ana muhalefet partisinin liderine "Sen bittin" diyen bir kişinin o bakanlıkta oturamayacağını savundu.

Bakan Soylu'nun FETÖ ile mücadelesini de eleştiren ve bu konuda inandırıcılığının olmadığını iddia eden Özkoç, "Sana inanmıyoruz, itibarına inanmıyoruz, senin güvenilirliğine inanmıyoruz. O koltuktan bir an önce kalkman gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP: GENSORUYU YERİNDE GÖRMÜYORUZ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki gensoruyu, Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosfer ve zaman bakımından yerinde görmediklerini söyledi.

"Gensoruyu, ülkemizin içinde bulunduğu atmosfer ve zaman bakımından da yerinde görmüyoruz." ifadesini kullanan Akçay, TBMM'de temsil edilen bütün siyasi partilerin öncelikli görevinin "ülkeyi düze çıkarmak" olduğunu belirtti.

Akçay, "Sonuç olarak; bugün odaklanacağımız tek konu, meseleleri şahsileştirmeden, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kesin başarıya ulaşmasıdır. Bu mücadelede, başta yöneticiler olmak üzere, hepimiz kurum ve kuruluşlarımıza özen gösterelim, onları yıpratmayalım, yıpratılmasına da izin vermeyelim" diye konuştu.

Erkan Akçay, gensoruya "ret" oyu vereceklerini bildirdi.

HDP 'HOLOKOST'A BENZETTİ

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, "Türkiye'de 31 milyon yurttaş, seçmediği belediye başkanları tarafından yönetiliyor" dedi.

Bilgen, TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde, HDP Grubu adına söz aldı.

Ayhan Bilgen, "Holokost"ta kamplara gönderilen Yahudileri sadece trenlere bindiren bir kişinin on yıllar sonra yakalanıp yargılandığını ve yargılanırken kendisini, "Ben hiçbir şey yapmadım. Kimseyi öldürmedim. Elime kan değmedi. Sadece gelenleri trene bindirip gönderiyordum. Nereye gidiyorlar, sonra ne oluyor hiç bilmiyorum." diye savunduğunu anımsatarak, "Siyasette sorumluluk böyle savunulabilecek, geçiştirilecek bir şey değildir" ifadesini kullandı.

Yapılan oylama sonucu gensoru önergesi kabul edilmedi

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