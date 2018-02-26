'Soylu'nun istifa iddiaları' hakkında Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört Afrika ülkesini kapsayan resmi ziyaret için Cezayir'e hareketinden önce Yeşilköy Havalimanı Devlet Konukevinde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hafta sonu Trabzon'da açıklamaları oldu. Bu açıklamaların ardından kendisi görevden mi ayrılacak yoksa bir kabine revizyonu mu söz konusu?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bu söylenenler veyahutta bu ifadem belki biraz ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar, bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın Trabzon'daki konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık şahsıyla alakalı olabilir ama ben de kendisiyle dün akşam görüştüm. Böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vesaire falan bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası vesaire bu tür şeyler asla söz konusu değil. İşte bu trol ahlaksızlıkları maalesef ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi troller idare etmeyecek. Türkiye'yi biz idare ediyoruz, biz idare etmeye devam edeceğiz."