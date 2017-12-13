Soylu: Türkiye, tam bağımsızlığın keyfini çıkarmakta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, büyüme rakamları sürekli artan, ihracatı artan, IMF vesayetinden kurtulmuş bir ekonomiyle geleceğe doğru ilerlemektedir. Türkiye bugün tam bağımsızlığın keyfini çıkarmaktadır" görüşünü dile getirdi.

Bakan Soylu, Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen (POMEM) 20. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

'TÜRKİYE, KURTULMUŞ BİR EKONOMİYLE GELECEĞE YÜRÜYOR'

Türkiye'nin üzerinde birtakım planlar yapılsa da Türkiye'nin kendine ait bir planı ve stratejisi olduğunu öne süren Soylu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Türkiye sadece sorunları olan bir ülke değildir. Aynı zamanda fırsatları da olan bir ülkedir. Zaten ülkemize yönelen bu tehditlerin bir hedefi de Türkiye'nin bu fırsatlarını yönetmesini engellemektir. Ülkemiz doğusunda enerji üreticisi ülkeler olan, batısında enerji müşterisi ülkeler olan bir ülkedir. Batının nüfusunun giderek azaldığı, yaşlandığı bir dünyada Türkiye önemli bir nüfus avantajına sahip bir ülkedir. Bugün krizlere dayanıklı, döviz spekülasyonlarına rağmen büyüme rakamları sürekli artan, ihracatı artan, IMF vesayetinden kurtulmuş bir ekonomiyle geleceğe doğru ilerlemektedir. Türkiye bugün tam bağımsızlığın keyfini çıkarmaktadır."