9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in doğum günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bıraktığı demokrasi, kalkınma, adalet ve hizmet mücadelesine Allah ömür verdikçe kararlılıkla devam edeceğimize, söz veriyoruz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in doğum gününü yayınladığı bir mesajla kutladı. Uysal, “Merhum Cumhurbaşkanımız Cumhuriyetle doğdu, Cumhuriyetten doğdu. Tıpkı kendisinin ifade ettiği gibi; eşit fırsatlar sunan Cumhuriyet sayesinde başbakan, Cumhurbaşkanı ve bir millete “baba” oldu, şefkati ile tüm halkı kucakladı” ifadelerini kullandı. Demirel’in doğumunun 94. yılı dolayısıyla yayınladığı yazılı mesajda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şunları ifade etti;

“Cumhuriyet herkese eşit fırsatlar tanır”

Merhum Cumhurbaşkanımız, bugün Cumhuriyet’in nimetlerinden azami düzeyde istifade etmesine rağmen geçmişi yok varsayanlara, İslamköy’deki güzide külliyenin açılışında kendi hayatını mesel gösterip şöyle cevap vermişti; “Cumhuriyet herkese eşit fırsatlar tanır. İşte bakınız Demirel’e fırsat tanınmış. Bir köylü çocuğuna, herkese fırsat tanıyor bu Cumhuriyet. İşte, bu fırsatları kullanın diyoruz. Bana açık olan, sizin çocuklarınıza da açık. Ben bunu söylemeye geldim. Çocuklarınız ülkenin kalkınmasında rol alsınlar, önleri açıktır, bunun bir misali benim.”

“Yeri doldurulamaz bir değer”

Merhum Cumhurbaşkanımız, yalnız “hizmet” aşkı ile değil, yalnız hürriyetçi kimliği, demokratlığı, adalete olan inancı, zora, zorbaya karşı dik duruşu ile değil; içinde bulunduğumuz zamandan geleceğe taşan sözleri sayesinde de yeri doldurulamaz bir değerdir. Muhalefet etmenin en naif ve nazik örneklerini, en akılcı ve zeka dolu şekilde ortaya koyan merhum liderimiz Demirel, bugün hayatta olsaydı her halde şöyle seslenirdi; Liyakati bir kenara bırakıp sadâkati temel değer kabul eden ve bu şekilde eğitimden üretime ve nihayetinde ekonomide ülkemizi dara sokan, ancak mesuliyet almayanlara “Galibiyetin sahibi çoktur, mağlûbiyetin sahibi yoktur. Yenilgi yetimdir” derdi.

Cumhuriyetle doğdu, Cumhuriyetten doğdu

“Bıraktığı demokrasi, kalkınma, adalet ve hizmet mücadelesine Allah ömür verdikçe kararlılıkla devam edeceğimize, söz veriyoruz” Onun hayatı Cumhuriyet’in merhaleleri ile özdeştir. Cumhuriyetle doğdu, Cumhuriyetten doğdu. Tıpkı kendisinin dediği gibi eşit fırsatlar sunan Cumhuriyet sayesinde başbakan, Cumhurbaşkanı ve bir millete “baba” oldu, şefkati ile tüm halkı kucakladı. Doğum günü vesilesiyle bizlere bıraktığı “büyük” mirasın murisleri olarak, evlatları olarak Demirel’e Allah’tan rahmet diliyor, açtığı bu doğru yolda yürümenin onur ve gururu ile bıraktığı demokrasi, kalkınma, adalet ve hizmet mücadelesine Allah ömür verdikçe kararlılıkla devam edeceğimize, söz veriyoruz.”

İstanbul - Nihat Orhan