SP'den AKP'ye çok sert 'Hayır' cevabı

Referanduma günler kala Saadet Partisi'nden AKP'ye pankartlı yanıt geldi. AKP'nin 'Evet' pankartı asmaya çalıştığı Saadet Partisi İstanbul İl Binası'na, "Ayrıştırmaya, işbirlikçiliğe, adaletsizliğe HAYIR" yazılı pankart asıldı.

Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı'na AKP tarafından 'Evet' pankartı asılmıştı. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı kendi binasındaki tabelayı değiştirerek duruma tepkisini gösterdi. E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde bulunan saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı olan tabela değiştirildi. Yeni asılan tabelada "Ayrıştırmaya, işbirlikçiliğe, adaletsizliğe HAYIR" yazısı yer aldı. MİLLİ GAZETE: PROVOKATİF BİÇİMDE EVET ASTILAR Saadet Partisi çizgisinde yayın yapan Milli Gazete'nin konuyla ilgili haberinde kullanılan ifadeler de dikkat çekti. Haberde, AKP'nin hareketi "provokatif" olarak nitelendi.

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