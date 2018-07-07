SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması

Temel Karamollaoğlu, "Seçimlere giderken bir ittifak yaptık. Özellikle bu ittifakı neden yaptığımızı da bütün topluma anlatmaya çalıştık. Biz anlattık da toplum böyle algıladı mı o ayrı. 'Bizi ittifaka iteleyen bugünkü AK Parti'nin kendi aldığı kararlardır' dedik. Yüzde 10 barajını tuttunuz, partileri bir araya gelmeye mecbur ettiniz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisince Litai TBB Konuk Evi'nde düzenlenen Seçim Değerlendirme Hamle Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni yönetimde icranın bütünüyle cumhurbaşkanın inisiyatifine verildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı kararların doğrudan doğruya milleti ilgilendirdiğini belirten Karamollaoğlu, "Hayırlı kararlar bizi memnun edecek, yanlış adımlar atıldığı takdirde bunun zararını hep birlikte çekeceğiz. Başarının sırrı aslında bütün milleti kucaklama ile başlar. Yapılacak hizmetler dostça ve bütün millet göz önünde bulundurularak yapılmalıdır." diye konuştu.

'İTTİFAKIN GİRİŞİMİNDE YATAN BU İKİ GEREKÇEYDİ'

Saadet Partisi teşkilatının seçimlerde maddi ve manevi gayret ortaya koyduğunu, alınan sonucun rakamlarla ölçülmeyecek kadar kıymetli olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, çok daha büyük kararlılıkla yeni hamle döneminin startını verdiklerini dile getirdi.

Millet İttifakı'na da değinen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Seçimlere giderken bir ittifak yaptık. Özellikle bu ittifakı neden yaptığımızı da bütün topluma anlatmaya çalıştık. Biz anlattık da toplum böyle algıladı mı o ayrı. 'Bizi ittifaka iteleyen bugünkü AK Parti'nin kendi aldığı kararlardır' dedik. Yüzde 10 barajını tuttunuz, partileri bir araya gelmeye mecbur ettiniz. Sizinle ittifak kurulursa teslim olacaksınız, başkasıyla ittifak yaparsanız siz hainsiniz. Böyle bir mantıkla Türkiye yönetilemez. Elbette biz bundan dolayıdır ki bir ittifaka zorlandık. Bir ittifak yaptık, bu esas itibarıyla yüzde 10 barajını aşmak için yapılan bir ittifak. Bu ittifakın bir başka özelliği var; 'Ortadan kaldırılan kuvvetler ayrımı prensibinin yeniden ihlas edilebilmesi için de Meclis'te yeterli çoğunluğu bulduğumuz takdirde süratla hareket edecek, bugünkü sistemi değiştireceğiz' dedik. O çoğunluğu bugün için elde edemedik, ancak bizim bir ittifaka girişimizin temelinde yatan bu iki gerekçeydi."