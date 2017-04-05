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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu tepki gösterdi: En basit ifadesiyle büyük bir gaflettir

05 Nisan 2017, Çarşamba 16:33
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın politikalarının çelişkiler yumağına döndüğüne vurgu yapan Karamollaoğlu, düne kadar AB'yi medeniyet projesi olarak gören iktidarın şimdi de Haçlı İttifakı olarak tanımladığını hatırlatarak, "Siz Avrupa Birliği bir medeniyet projesi olarak ortaya koyduğunuzda Erbakan hocamız 'sakın ha onlarla aynı çuvala giremezsiniz onlar Haçlı İttifakı'dır' demişti. Neden şuanda AB Bakanlığı kapatılmıyor? AB Bakanlığı 'AB'den Çıkış Bakanlığı' olarak değiştirilsin. AB ile bağların ne şekilde koparılacağı görevini görsün" dedi.

"POLİTİKALARI ÇELİŞKİLER YUMAĞINA DÖNDÜ"

Partisinin Balgat'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ni Haçlı İttifakı'na benzetmesi sözleri üzerine Avrupa Birliği Bakanlığı'nı AB'den Çıkış Bakanlığı olarak değiştirilmesi teklifinde bulundu. Karamollaoğlu, konuşmasının başında Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına önceki gün Beşiktaş MKM'de düzenlenen 'Erbakan Ödülleri'nin önemine dikkat çekerek, "Bu ödül törenini, sanatı, kültürü, edebiyatı, ilmi çalışmaları teşvik etmek için inşallah her yıl tekrarlayacağız. Çünkü Necmettin Erbakan, her konuda olduğu gibi sanat, edebiyat ve kültür'de de taklitçiliğe karşıydı" dedi.

"HEPİMİZ AYNI BAHÇENİN ÇİÇEKLERİ, AYNI MİLLETİN EVLATLARIYIZ"

 

16 Nisan'da yapılacak olan referandumun herkes için büyük ehemmiyet arz ettiğini söyleyen Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Ancak Türkiye ilk kez bu kadar gergin ve böylesine kutuplaşmış bir şekilde referanduma gidiliyor. Oysa Anayasalar, bir ülkenin, bir milletin, ortak toplumsal uzlaşma metinleridir. Bu yüzden kutuplaşmayı değil, kucaklaşmayı esas almalıdır. Yönetimde istikrar için gerekli olduğu kadar, toplumda huzur için de gereklidir. Renklerimiz, düşünceleremiz, kararlarımız farklı olabilir. Ama hepimiz aynı bahçenin çiçekleri, aynı milletin evlatlarıyız. Bu referanduma evet diyenler bölücü olmadığı gibi hayır diyenler de vatan haini değildir. Asıl tehlike, asıl ihanet, bu aziz milleti, 'evetçiler' 'hayırcılar' diyerek bölüp, kutuplaştırmaktır."

"EN BASİT İFADEYLE BÜYÜK BİR GAFLETTİR"

Ülke ve millet olarak tarihin en kırılgan ve en kritik dönemlerinden geçildiğinin altını çizen Karamollaoğlu, "Bir yandan içerideki PKK terörü, öbür yandan sözde dost ve müttefik ülkelerin desteğiyle giderek palazlanan PYD, YPG gibi oluşumlar… Her gün yüreğimize kor gibi düşen El Bab şehitleri… Üretemeyen bir ekonomi... Tıkanmış bir siyaset… Böyle bir dönemde en son ihtiyaç duyduğumuz şey, kutuplaşmaktır. Birbirimizi, 'teröristö, 'hain', 'bölücü' gibi acımasız yaftalarla suçlamaktır. Saadet Partisi olarak endişeliyiz. Böylesi dönemlerde bin düşünüp, bir konuşmak gerekirken, tam tersine düşüncesizce yapılan açıklamalar bu endişemizi daha da arttırmaktadır. Bu referandumda, 'evet' demeyenleri, PKK terör örgütüyle eş tutmak, FETÖ'cü olmakla suçlamak, 16 Nisan referandumunu, 15 Temmuz'un cevabı olarak tanımlamak en basit ifadesiyle büyük bir gaflettir" diye konuştu.

"BU ACİZLİĞİN İFADESİDİR"

İstanbul'da büyük bir gaflet örneği gördüklerini hatırlatan Karamollaoğlu, "Gülelim mi ağlayalım mı şaşırdık? Hükümetin propagandasını planlayan broşürlerini basan bir şirkete talimat veriliyor. Vinçlerle İstanbul İl Başkanlığı'mızın binasına 'evet' pankartı asmakla görevlendiriliyor. Kimse görmesin diye de gece saat 23 civarında asılmak isteniyor. Onun için diyorum buna gülünür mü ağlanılır mı? Bilemiyorum. Bu aczin ifadesidir, çaresizliğin ifadesidir aslında. Alllah'tan arkadaşlarımız görmüşler de hemen müdahale edildi. Asılsa ne olurdu? Bu memlekette iktidar zorbalık yapıyor intibası oluşurdu. Şimdi zorbalık yapma teşebbüsünde bulundu intibası oluştu o kadar. Biz eğer barış istiyorsak burada en büyük görev başta iktidar mensuplarına sonra da ana muhalefet partisine düştüğü kanaatindeyiz" diyerek itidal çağrısında bulundu.

"AB'DEN ÇIKIŞ BAKANLIĞI OLARAK DEĞİŞTİRİLSİN"

İktidarın ortaya koyduğu çelişkiler yumağının kendilerini endişelendirdiğinin altını çizen Karamollaoğlu, "Biz bunu bir türlü kavrayamadık. Düne kadar Avrupa Birliği medeniyet projesi olarak gören bu arkadaşlar şimdi Avrupa Birliği Haçlı İttifakı olarak tanımlıyorlar. Biz de diyoruz ki Allah işinizi rast getirsin siz Avrupa Birliği bir medeniyet projesi olarak ortaya koyduğunuzda Erbakan hocamız 'sakın ha sakın ha onlarla aynı çuvala giremezsiniz onlar Haçlı İttifakı'dır' demişti. Neden şuanda AB Bakanlığı kapatılmıyor? Veya AB Bakanlığı aynen İngiltere'nin yaptığı gibi AB'den çıkış bakanlığı olarak isimlendirilip bundan sonra bu birlikle olan bağlarımızı nasıl koparacağız yeni ittifaklarımızı onlarla nasıl sağlayacağız? Bu görevi görsün. Buna rağmen ısrarla söylüyoruz Avrupa'da 4 milyona yakın insanımız yaşıyor. 8-10 milyonda Müslüman yaşıyor. Avrupa'da son zamanlar bir islamafobi ortaya çıktı, körükleniyor, ırkçılık arttı. Onlara zarar verecek tavırdan da lütfen kaçının" şeklinde konuştu.

"BİR İNSANLIK SUÇUDUR"

İdlib'teki saldırıyı kınayan Karamollaoğlu konuşmasını şöyle bitirdi: "İdlib'teki saldırıda yüzden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Kimyasal silah kullandığı da iddia ediliyor. Bu bir savaş suçu değil aynı zamanda bir insanlık suçudur. Bunun üzerine gerekenin bir an önce yapılması icap eder. Bir an önce katliamların son bulması herkesin tek gerçeği olmalıdır. Rusya'da metro istasyonunda meydana gelen terör saldırısını da şiddetle kınıyoruz. Terör dünyanın neresinde olursa olsun kınanması ve reddedilmesi gerekir."

DHA

Etiketler: saadet partisi, referandum, karamollaoğlu
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