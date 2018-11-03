"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

SP Lideri Karamollaoğlu'ndan sert açıklamalar: Yalakalarla bu ülke ayağa kalkmaz

03 Kasım 2018, Cumartesi 22:25
Hükümete “Bu ülkeyi siz mahvettiniz” diye seslenen Karamollaoğlu, “Geçmişte bu ülkede yaşanan hukuksuzlukların, adaletsizliklerin hesabını sormak için yola çıktılar. Ancak şimdi adaletin üzerine beton döktüler. Adaletsizliği, adalet diye pazarlayanlarla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Partisinin İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında konuşan SP Lideri Karamollaoğlu, “Türkiye’nin bekası ile AK Parti’nin bekası aynı kefeye konulamaz. Ne ulemadan ne de ilim erbabından bir tane eleştiren çıkmıyor. Ne hakimler gerekeni yapabiliyor ne de gazeteciler doğruyu söylüyor. Babayiğitseniz yanlışları medyanın önünde çıkın söyleyin bakalım! Söyleyemezler, o cesaret yok. Makamları ve mevkileri ellerinin altından kayar. Herkes bilsin ki yalakalarla bu ülke ayağa kalkmaz” dedi.

'Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir'

Her cuma hutbelerden "Allah, adaleti, iyilik yapmayı, akrabayı gözetmeyi emreder" ayet mealini okuyan Karamollaoğlu "Akrabayı gözetmek deyince burada öyle bir anlayışı var ki devleti yönetirken akraba ve taalluk ile yönetme gibi bir anlayış çıkartıyorlar. Burada akrabayı gözetmek akrabayı devletin yakınına bile yaklaştırmamakla olur. Eğer siz devleti elinizden gitmesin diye sadece yakınlarınıza teslim etmeye kalkarsanız, o zaman en büyük hatayı işlemiş olursunuz. Bundan dolayıdır ki herkes bilmelidir Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir. Kabile devleti ile yönetilemez ve biz bunu kimseyi incitmek için yerden yere vurmak için söylemiyoruz ama şu anda müsaade edilen ne yazık ki bu" açıklamasında bulundu.

'Fetö dediğiniz organizasyonu bağrınızda 10 yıl siz beslediniz!'

SP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, ‘Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İktidardan tek taleplerinin ülkeyi adaletle yönetmeleri olduğunu söyleyen Karamollaoğlu "Eğer Adalet bu ülkede kâmil manada yer bulmuş olsa bugünkü problemlerimizin çoğu düzelir. Çünkü insanlar adalete güvendikleri için doğruyu terennüm etmekte tereddüt göstermezler. Şimdi ise adalete güvenemiyorlar. Bir basit iddaa hemen fetöcüdür atın içeri bitti gitti. Zaten dediğiniz organizasyonu bağrınızda 10 yıl siz beslediniz! Oradan fetva olmadan, referans almadan kimseye iş vermediniz. Siz değil miydiniz ki bu ülkenin ordusunun tepesinde bulunan genelkurmay başkanları ile birileri çıkıp 'Adaleti yok ediyorlar!' dedikleri zaman 'Ben bunun savcısıyım' diyen siz değil miydiniz? Şimdi tutmuş fetöcü diye insanları itham etmeye kalkıyorsunuz. Fetö sırtını kime dayadı Amerika'ya, kim söylüyor bunu, bugünkü iktidar. Peki, bugünkü iktidar o kuruluşla mücadele edebilmek için sırtına kime dayıyor yine Amerika'ya. Stratejik müttefik. Cihangir Beyin söylediği şey bundan ibaret." dedi.

Murat ERCAN - İSTANBUL

Etiketler: Karamollaoğlu, Cihangir İslam
Okunma Sayısı: 535
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Karikatürler

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!

    Ortak açıklama yapıldı: AB'den yaptırım tepkisi

    Motorine de indirim gerekli

    İran'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddia

    SP Lideri Karamollaoğlu'ndan sert açıklamalar: Yalakalarla bu ülke ayağa kalkmaz

    ABD koalisyon güçleri Deyr ez-zor'a saldırdı: 15 sivil öldü

    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ittifak açıklaması

    Başakşehir evinde Beşiktaş'ı tek golle geçti

    Trump'ın 'Yaptırım' paylaşımına cevap Kasım Süleymani'den geldi

    Göç anlaşması hükümet ve cumhurbaşkanını karşı karşıya getirdi

    İran dini lideri Hamaney: ABD değişmedikçe müzakere ihtimali yok

    'ABD, PYD'ye sahip çıkmaya devam edecek'

    Erdoğan: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacağımızı tekraren vurguladık

    Gazeteler neden kapanıyor?

    Denetimli serbestlik “örtülü af” mı?

    15 Temmuz kampanyası araştırılsın

    Askerlik şubeleri yarın da mesai yapacak

    Bakan Ersoy: Kaçak yapıların nasıl yıkıldığını hep beraber göreceğiz

    Binlerce mezundan yalnızca biri atandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dik duruş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Yürek yiyen Sayıştay
    Genel

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!
    Genel

    Ortak açıklama yapıldı: AB'den yaptırım tepkisi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Dünyayı ahirete tercih etmek
    Genel

    Müslümanların eğik başını Fuat Hoca yukarı kaldırdı
    Said OKUR

    Fırat Aydınus berbat etti
    Risale-i Nur'dan

    Yedi bin Risale yazılsa, Sünnetin hikmetini bitiremeyecek
    Osman KOYUNCU

    İnsan üzerine bir yorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.