SP Lideri Karamollaoğlu'ndan sert açıklamalar: Yalakalarla bu ülke ayağa kalkmaz

Hükümete “Bu ülkeyi siz mahvettiniz” diye seslenen Karamollaoğlu, “Geçmişte bu ülkede yaşanan hukuksuzlukların, adaletsizliklerin hesabını sormak için yola çıktılar. Ancak şimdi adaletin üzerine beton döktüler. Adaletsizliği, adalet diye pazarlayanlarla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Partisinin İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında konuşan SP Lideri Karamollaoğlu, “Türkiye’nin bekası ile AK Parti’nin bekası aynı kefeye konulamaz. Ne ulemadan ne de ilim erbabından bir tane eleştiren çıkmıyor. Ne hakimler gerekeni yapabiliyor ne de gazeteciler doğruyu söylüyor. Babayiğitseniz yanlışları medyanın önünde çıkın söyleyin bakalım! Söyleyemezler, o cesaret yok. Makamları ve mevkileri ellerinin altından kayar. Herkes bilsin ki yalakalarla bu ülke ayağa kalkmaz” dedi.

'Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir'

Her cuma hutbelerden "Allah, adaleti, iyilik yapmayı, akrabayı gözetmeyi emreder" ayet mealini okuyan Karamollaoğlu "Akrabayı gözetmek deyince burada öyle bir anlayışı var ki devleti yönetirken akraba ve taalluk ile yönetme gibi bir anlayış çıkartıyorlar. Burada akrabayı gözetmek akrabayı devletin yakınına bile yaklaştırmamakla olur. Eğer siz devleti elinizden gitmesin diye sadece yakınlarınıza teslim etmeye kalkarsanız, o zaman en büyük hatayı işlemiş olursunuz. Bundan dolayıdır ki herkes bilmelidir Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir. Kabile devleti ile yönetilemez ve biz bunu kimseyi incitmek için yerden yere vurmak için söylemiyoruz ama şu anda müsaade edilen ne yazık ki bu" açıklamasında bulundu.

'Fetö dediğiniz organizasyonu bağrınızda 10 yıl siz beslediniz!'

SP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, ‘Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İktidardan tek taleplerinin ülkeyi adaletle yönetmeleri olduğunu söyleyen Karamollaoğlu "Eğer Adalet bu ülkede kâmil manada yer bulmuş olsa bugünkü problemlerimizin çoğu düzelir. Çünkü insanlar adalete güvendikleri için doğruyu terennüm etmekte tereddüt göstermezler. Şimdi ise adalete güvenemiyorlar. Bir basit iddaa hemen fetöcüdür atın içeri bitti gitti. Zaten dediğiniz organizasyonu bağrınızda 10 yıl siz beslediniz! Oradan fetva olmadan, referans almadan kimseye iş vermediniz. Siz değil miydiniz ki bu ülkenin ordusunun tepesinde bulunan genelkurmay başkanları ile birileri çıkıp 'Adaleti yok ediyorlar!' dedikleri zaman 'Ben bunun savcısıyım' diyen siz değil miydiniz? Şimdi tutmuş fetöcü diye insanları itham etmeye kalkıyorsunuz. Fetö sırtını kime dayadı Amerika'ya, kim söylüyor bunu, bugünkü iktidar. Peki, bugünkü iktidar o kuruluşla mücadele edebilmek için sırtına kime dayıyor yine Amerika'ya. Stratejik müttefik. Cihangir Beyin söylediği şey bundan ibaret." dedi.

Murat ERCAN - İSTANBUL