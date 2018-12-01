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SP yeni bina arayışına girdi

01 Aralık 2018, Cumartesi 20:43
Saadet Partisi yönetimi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açtığı dava sonucunda mahkemenin verdiği tahliye kararının ardından yeni bir parti binası aramaya başladı.

Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının boşaltılması için dava açtı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesinin verdiği tahliye kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Saadet Partisi, yeni bina arayışına girdi.

Parti binasına 19 Kasım'da gelen icra memurları, Saadet Partisi yönetimine tahliye için 19 Aralık'a kadar 1 ay süre tanıdı. Bunun üzerine parti binası arayışına hız verildi.

Süre uzatımı için başvuru bekleniyor

Bu arada, tahliye için verilen 1 aylık sürenin uzatılması için Saadet Partisi'nce başvuru yapılacağı öğrenildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, tahliye talebi nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, söz konusu talebin seçime kadar ertelenmesi için parti yetkililerinin görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.

Karamollaoğlu ayrıca, tahliyenin seçimden sonra olabileceği istikametinde olumlu bilgiler verildiğini de açıklamıştı.

Yeniden Refah Partisi'ni kuran Fatih Erbakan'ın, partisini bu binaya taşıyacağı konuşuluyor.

Partinin yönetiminde Fatih Erbakan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2'nci Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski bakanlardan Sacit Günbey, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener yer alıyor.

AA

Etiketler: saadet partisi
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