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2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Spekülatif ve manipülatif buluyoruz'

02 Haziran 2018, Cumartesi 19:20
Denizli'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin mevcut kredi notunu düşürmesini ve 25 bankayı negatif izleme sürecine almasını eleştirdi. Zeybekci, "Tüm bu değerlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz, spekülatif ve manipülatif buluyoruz. Onun için bizim artık bu dönemde yani seçim dönemine girdiğimiz bu dönemde değerlendirmelerin bir kıymeti harbiyesi yoktur" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim bölgesi Denizli'de, AKP İl Başkanlığı'nda ilçe belediye başkanları ile toplantı yaptı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Zeybekci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin mevcut kredi notunu düşürmesini ve 25 bankayı negatif izleme sürecine almasını eleştirdi.

Türkiye ile ilgili seçim öncesi yapılan bu tür açıklamaları sağlıklı bulmadıklarını, spekülatif ve manipülatif bulduklarını belirten Zeybekci, "Biz buna geçtiğimiz dönemlerden de alışkınız. 15 Temmuz'dan hemen sonra, Türkiye'nin kredi notunun düşürüldüğünü ben çok iyi hatırlıyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce, 1 Kasım seçimlerinde de. Bu, Türkiye'nin gelecek ile ilgili beklentileri hakkında felaket tellallığı veya algı operasyonundan başka hiçbir şey değildir. Türkiye değerlendirilecekse, Türkiye'nin değerlendirilmesi gerekiyorsa eğer bu hususta Türkiye'nin 2017 yılındaki performanslarına hep beraber bakalım. Büyüme performansı 7,4. Avrupa Birliği'nde 2, OECD'de 1. İhracat artışımıza son 20 ayına bakarsak kesintisiz bir şekilde artışımız devam ediyor, üstelik 2 haneli artışımız devam ediyor. İşsizlik rakamlarına bakacak olursak, yaklaşık olarak 2 puanlık bir iyileşme var. 1 milyon 360 bin vatandaşımıza istihdam sağlamışız. Sanayi üretim endeksine baktığımızda yine orada da elde ettiğimiz sonuçlar cesaret vericidir. Artı 2018 ile ilgili beklentiler, bizim vermiş olduğumuz yatırım teşvik belgeleri. Teşvik sistemine göre vermiş olduğumuz belgeler. Artı bütün bunları gerçekleştirirken Türkiye'nin bütçe açığı yüzde 1,5 seviyesinde. 2018 hedeflerine baktığımızda da gerek ihracatta, büyümede, bütçe açığındaki hedeflerimiz ve 2017 yılındaki cari açığın sürdürebilirliliği ile ilgili bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman objektif yaklaşılmalı" diye konuştu.

'MANİPÜLASYON VE SPEKÜLATİF AMAÇLI'

Seçim öncesi yapılan açıklamaların, Türkiye'ye uygulanan bir operasyon, bir manipülasyon ve spekülatif amaçlı olduğunu söyleyen Bakan Zeybekci, "Türkiye, dinamik güçlü yönetim sistemine geçiş döneminde. Türkiye ile ilgili ekonomik anlamda yorum yapan herkesin negatif yönde yorum yapmada gayret göstermesini kötü niyetli olarak algılarız. Buna, şu anda Türkiye'ye uygulanan bir operasyon, bir manipülasyon ve spekülatif amaçlı birilerinin Türkiye üzerinden rant sağlaması ile ilgili bu oyuna alet olmak olarak görüyoruz. Mevcut ile ilgili yapılan tüm bu değerlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz. Seçim dönemine girilen bu dönemde değerlendirmelerin bir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin değerlendirilmesi gerekiyorsa, şu andaki seçim atmosferi ile ilgili bir bölümde, Türkiye'nin bir manipüle edilen parasal sistemdeki daha doğrusu TL'nin değeri ile ilgili bir ortamda değil, Türkiye'nin yakın geçmişi yani 1 yıllık, 6 aylık, 3 aylık ki, 2018 çeyrek büyümesi de 14 Haziran'da açıklanacak. Bunlarla ilgili beklentiler, Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki yatırım vaatleri ve yatırım ile ilgili planları ve vermiş olduğu teşvikler ve Türkiye'nin turizm gelirleri, ihracat verileri, bunları değerlendirerek Türkiye'nin değerlendirilmesi gerekirken; mevcut ile ilgili yapılan tüm bu değerlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz, spekülatif ve manipülatif buluyoruz" dedi.

MAKSATLI AÇIKLAMASI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 25 Türk bankasını negatif izleme sürecine almasını da eleştiren Zeybekci, "Türkiye'de bankacılık sistemine dair bir sorun yok. Fitch'in ve Moodys'in Türkiye ile ilgili açıklamaları bu dönemde tamamen manipüle etme ve spekülatif amaçlı. Türkiye'ye yaklaşımları, birilerine destek vermek amacı ile açıklama olarak görüyorum ben. Biz Türkiye'deki bankaların sermaye yeterliliklerini gayet iyi biliyoruz. Bu süreçteki Türk bankacılık sistemindeki öz sermaye oranlarını da biliyoruz. Onun için bu konularla ilgili herhangi bir endişemiz yoktur, herhangi bir sıkıntımız da yoktur. Biz sağlıklı bulmuyoruz onların bu değerlendirmelerini. Aceleci ve maksatlı bir değerlendirme olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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Etiketler: zeybekci, ekonomik sistem
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