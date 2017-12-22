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''Şu Rıza Zarraf için ne diyorsun''

22 Aralık 2017, Cuma 16:14
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'ye gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP 120. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının 13 dakikasını CHP ve Kılıçdaroğlu'na ayırdığı ifade edilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Öncelikle Erdoğan'ın beni gündeme alması, beni son derece mutlu ediyor. Ama ne hikmetse bir gün karşıma çıkıp benimle konuşmak istemiyor. Kendisine şu cesareti verebilirim; sevgili Erdoğan, sen 'dünyaya meydan okuyorum' diyorsun, gel bir de bana meydan oku bakalım. El mi yaman bey mi yaman, bir görelim."

Erdoğan'ın konuşmasında kendisini, "rızkını ticaretle kazanan kişilere çamur atmakla" suçladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, rızkın helal bir kavram olduğunu, hayatın her alanında alnının teriyle rızkını kazananlara şükran borçlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin ayakları üzerinde durmasında alnının teriyle emek sarf edenlerin payı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim merak ettiğim nokta şu; Rıza Zarraf için Erdoğan bugüne kadar tek bir olumsuz cümle kullanmadı. Rıza Zarraf rızkını helalden mi elde etti? Dört bakana rüşvet verdi, genel müdüre rüşvet verdi. Beni suçluyorsun, rızkını ticaretle kazananları eleştirdiğimi söylüyorsun. Ben asla ve asla eleştirmedim. Sen önce şu Rıza Zarraf için ne diyorsun bunu bir konuş bakalım." 

"Karşıma çıksın, hesaplaşalım"

Kızmadan, sinirlenmeden, hakaret etmeden sadece soru sorduğunu ve sorularına yanıt istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sadece tüyü bitmemiş yetimin, kazanan üreten, vergisini ödeyen vatandaşın hakkı için sorduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sizler aldığınız her kuruşun vergisini para elinize geçmeden ödüyorsunuz. Bu beyler gidecekler Man adalarında şirket kuracaklar, ortaklıklar yapacaklar, Türkiye'de vergi vermemek için her türlü dümenin peşinde olacaklar. Ben bunu soracağım, benim aleyhime milyonluk tazminat davaları açacaklar. Açmazsanız namertsiniz. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım ve koruyacağım. Benim kızımın dairesiyle uğraştılar, diğerleriyle de uğraştılar. Ben ona bir soru daha sorayım; senin bütün organların beni dinliyor, çocuklarımın, eşimin telefonunu dinliyor. Ben hiçbir zaman dönüp de çocuklarıma, 'Oğlum paraları sıfırladınız mı?' demedim. Sen söyledin. Çık bakalım cevap ver; o paralar ne paralarıydı? Ne kadar açık ve net sorular soruyorum; yüreği varsa karşıma çıksın, cesareti varsa karşıma çıksın, adamsa karşıma çıksın. Karşıma çıksın, hesaplaşalım."

Kılıçdaroğlu, hiçbir endişesi, korkusu bulunmadığını, cam gibi şeffaf, dürüst ve namuslu olduklarını söyleyerek, dürüst ve namuslu olmayan insanlarla mücadele etmelerinin gerektiğini kaydetti. 

BM'nin Kudüs tasarısı kararı

Kılıçdaroğlu, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesiyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Çok önemli bir kararın alındığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu karar Ortadoğu'nun barışı için son derece önemli. Ayrıca bu karar Trump'un pimi çekip Ortadoğu'nun kalbine koyduğu bombanın patlamamasına da yol açan bir karar. Bütün dünyanın bir anlamda, Filistin Devleti'nin kurulmasından yana tavır aldığı bir karar. Kudüs'ün bir kişinin iradesiyle başkent olabilecek türden bir yer olmadığının belirleyen bir karar. Bu kararın oluşmasına katkı veren herkese, kararın reddedilmesini sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi. 

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu, erdoğan
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