21 Ekim 2018, Pazar 15:00
Ticaret Bakanı Pekcan, “Bazı fırsatçılar yüzde 200-300 fiyatlara aşırı zam yapmışlar, bunları tesbit ettik, bu firmalarla, üreticilerle iletişime geçtik, kendilerinden savunma istedik, etiketlerde hatalar tesbit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Delegeler Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünyanın bütün coğrafyalarında proaktif bir şekilde faaliyet göstermesi ve ticaret diplomasisinde etkin bir aktör olması için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı:
“Haksız fiyat artışlarının önlenmesi yönünde çalışmalarımızı güncelliyoruz. Bir yandan da iç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicimize zarar veren uygulamaların önüne geçmek için denetimlere devam ediyoruz. Ben serbest piyasa ekonomisinden yanayım. Bu denetimleri bu geçiş döneminde zorunlu olduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatır atlatmaz bu denetimlere son vereceğiz.”
AA
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