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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Suriye politikasını eleştirdi: Baştan yanlıştı

05 Ocak 2017, Perşembe 10:45
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım. Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz. Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz” dedi.

Hürriyet Ankara Bürosu’nun konuğu olan Kurtulmuş, ‘bölgenin bir kez daha dizayn edilmeye çalışıldığını’ da vurgularken, özetle şunları söyledi:

TEK ÖRGÜT OLARAK GÖRMELİ

“(Ortaköy saldırısı) Muhtemelen Kırgızistan üzerinden gelmiş biri. Bu tür saldırıları yapanları tek bir örgüt olarak görmek gerek. Bir örgütün farklı şubeleri. Saldırıyı yapan elemanlar farklı ama hedefler aynı. Önemli olan büyük resmi görmek. Karşımızdaki örgütler oldukça profesyonelleşmiş. Canlı bombayı tahmin edebiliyorsunuz ama böyle bir saldırı çok ilginç. Belki içeride de bir destekçileri vardı. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Tehdit sadece bir tek örgütten gelen bir tehdit olmadığı için işimiz hakikaten çok zor.

CİDDİ İSTİHBARATLAR VAR

(Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’ye suikast girişimi iddiaları) Siyasette herkesin böyle bir tehdit altında olduğu aşikar. Çok ciddi istihbaratlar var. Özellikle parti başkanları için. Bu tür bireysel şeylerle Bahçeli’ye, Kılıçdaroğlu’na bir suikast yapıldığını düşünün... Allah korusun. Bırakın suikastın başarılı olmasını, Türkiye siyaseti şöyle bir sallanır. Ruslar ile iyileşme sürecine girmiş olmasaydık, Rus Büyükelçi suikastında kıyamet kopartırlardı.

AKRABALIĞI KULLANIYORLAR

(Göçmen politikası) Belki bizim göç ile ilgili eksiğimiz, göçmen bakanlığının bir an önce kurulması. Sıkıntılı bölgelerden gelenlerin özellikle bir müddet kontrol edilmesi lazım. Akrabalık hukukunu kullanıyorlar. Ama bu da hassas bir nokta. Kırgızistan’dan, Türkmenistan’dan gelen bir vatandaşa setler oluşturuyor olamazsınız, Türkiye onların ikinci vatanı.

BU, 2. SYKES-PİCOT

Büyük resim çok net; bir asır evvelki oyunun 2. perdesi oynanıyor. Bölge bir kere daha dizayn ediliyor, bölünmeye çalışılıyor. Burada da bu oyunu bozabilecek tek ülke Türkiye olarak görüldüğü için bu oyuna müdahale etmemesi isteniyor. Bunun Türkiye’nin yönetim yapısıyla falan hiçbir ilgisi yok. Bu, 2. Sykes-Picot, çok açık. 10 sene öncesine göre mezhebi bakımdan da bölge çok daha fazla bölünmüş durumda. Meselenin başlangıcı 1991 Irak’ın işgalidir.

Başbakan’ın Irak ziyaretinde Irak Merkezi Hükümeti’yle Başika’daki Türk askeri varlığına ilişkin bir görüşme olacak. Başika’da onları da rahatlatacak bir öneri götürüyoruz. Çekilme söz konusu değil. Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım. Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz. Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz. Suriye’de Ruslarla gidilecek olan görüşmelerde Halep üzerinden iyi bir Halep barışı ve Halep barışı üzerinden de iyi bir Suriye barışı tahkim edilmesi lazım. Musul meselesinde de yeni bir yaklaşımla Irak hükümetiyle bir ittifak yapılmalı. Önce ateşkesin doğru uygulanması, sonra masanın doğru kurulması önemli. Böyle bir katilin iş başında durmasının insani olmadığını düşünüyoruz. Ama ortada barış sürecinin görüşmelerinin başlamasıyla birlikte karşılıklı olarak karar verecek olan, masadaki insanlar. 

RUSYA ORTADOĞU’YA DÖNDÜ

Emareler, eğer söylediklerini yaparsa Trump’ın dahil olmaktan ziyade mümkün olduğu kadar hızlı şekilde Ortadoğu’dan askeri varlığını çekmek tercihi ile yaklaşacağı yönünde. Ama siyaset belli olmaz, daha 20 Ocak’a çok var. Rusya, rejimin yanında yer alarak savaştan önce olmadıkları kadar bir güce sahip oldu. Ruslar yeniden Ortadoğu’ya döndü. ABD ne yapacağını bilmediği için sahada inisiyatifi Ruslara bıraktı.

ABD TAVIR DEĞİŞTİRİR

ABD ile gerginleşen ilişkilerin rahatlayacağını ümit ediyorum. İki unsur var. FETÖ hâlâ orada bir takım imkânlarla network’ünü canlı tutmaya çalışıyor. Bir an evvel iadesi ile ilgili sonuç alacağımıza, en azından iade sürecinde gözaltında tutulmasının sağlanacağına inanıyorum. İkinci mesele de PYD meselesi, Ortadoğu’da bir takım normalleşmeler başladıkça burada terör örgütleri üzerinden bir varlık mı olsun yoksa Türkiye gibi devlet geleneği olan bir ülke ile mi işbirliği yapacak? Ben ABD’nin Türkiye ile işbirliği yapacağına, açık, aleni tavır değişikliğine gideceğine inanıyorum. İnşallah kısa sürede PYD’yi desteklemekten vazgeçer.”

REİNA PAYLAŞIMINDAN 92 KİŞİ MAHKEMEDE

REİNA saldırısından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan 92 kişi mahkemeye çıkarıldı. Bazı hesapların kapatılması konusunda Twitter ve Facebook ile ilişkilerimiz biraz daha düzeldi. Onlardan da destek alıyoruz.

Hürriyet

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  • Mehmet Albayrak

    05.01.2017 13:35:27

    Yenimi aklınıza geldi yanlış olduğu 3ayda hani namaz kılacak tiniz ne oldu bunca kan gözyaşı ızdirap ne uğruna

  • hatice

    05.01.2017 11:54:57

    Çok uzun olmayan bir zamanda bir değil onlarca yanlış yaptığınızı göreceksiniz.Ama bunu farketmiş olmanız kimsenin işine yaramayacak.İş işten geçti ve ülke dibi gördü

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