Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından bazı bölümler:

Yunanistan ile adalar meselesi

Yıldırım, "Yunanistan ile ilgili bize ait adaların işgal edilmiş olma sorunu var. Uluslararası hukuk kapsamında bu oldu bitti karşısında ne yapacağız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Orada da bir kafa karışıklığı var. Adalar, biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında, 1911'de Trablusgarp mücadelesini kaybettikten sonra biz adaları İtalya'ya emanet verdik. Bu adaları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra istedik, alamadık, 12 adayı. Bu adalar dışında ismi cismi belli olmayan kayalıklar var, bu anlaşmalara yazılmamış. Yüzlerce var bunlardan, Kardak'ta bunlardan biri. Yani kime ait olduğu antlaşmalarda belli olmayan adalar için bizim duruşumuzda bir farlılık yok. Bunların herhangi bir şekilde Yunanistan tarafından kullanılması, bayrak takılması, buraya çıkılması, asla kabul etmiyoruz ve anında müdahale ediyoruz. Yani herhangi bir şey Yunanistan'a bırakılmış değil, bu konuda düzeltme yapmak isterim."

Başbakan Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kuvvetli bir Türk askeri varlığının bulunduğuna dikkati çekerken, "Kardeşlerimiz, soydaşlarımız için ne gerekiyorsa onu yaparız. Çünkü orada biz bedel ödedik, şehitlerimiz var. Asla oldu bittiye getirmeyiz." şeklinde konuştu.

Bedelle askerlik konusu

Yıldırım, bedelli askerlik hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunun gençlerin önünde ciddi engel olduğunu biliyoruz. 5 milyondan fazla askerlik çağına gelmiş gencimiz var. Biz her sene 350 bin civarında alabiliyoruz. 5 milyonu 350'ye böl, 14-15 sene içerisinde eritemezsiniz. Bir yandan da geliyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir sorun. Biz bu konuyu seçimden sonra kapsamlı şekilde ele alacağız. Bu iş bedelli askerliğin ötesinde büyük bir reform gerektiriyor. Bu reformu da inşallah yeni dönemde yapacağız." dedi.

"(Suriyeliler) Şartlar oluşunca dönecekler"

Başbakan Binali Yıldırım, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geleceğine dair şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkelerinde henüz çözüm oluşmadı ama kısmen dönmeye başladılar. Zaten 150-160 bin kişi Fırat Kalkanı bölgesine, 50-60 bin kişi de Afrin bölgesine gitti, yerleşti. Ülkelerinde savaş sona erdikçe mutlaka gidecekler. Boşuna dememişler, bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Bir mecburiyetten buradalar. Kucak açtık, ekmeğimizi paylaştık. Şartlar oluşunca dönecekler. Vatandaşlık konusunda da, çok sınırlı sayıda, mesala Arapça öğretmeni, mühendis gibi ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda burada görev yapanlara veriliyor. Sayı olarak çok az ama tamamına vatandaşlık durumu yok."