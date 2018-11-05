SWIFT, İran bankalarının erişimini kesti

Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT, yaptığı yazılı açıklamada, bazı İran bankalarının küresel finansal sistemin istikrarı ve bütünlüğü için elektronik fon transferi sistemine erişimlerinin yasaklandığını duyurdu.

ABD'nin, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararının ardından merkezi Belçika'da bulunan SWIFT, yazılı açıklama yaptı. Belçika merkezli küresel para transfer sistemi SWIFT, yaptığı açıklamada, bazı İran bankalarının küresel finansal sistemin istikrarı ve bütünlüğü için elektronik fon transferi sistemine erişimlerinin yasaklandığını duyurdu. 'KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN İSTİKRAR VE BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN' Yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik olarak uyguladığı yaptırımlara doğrudan değinilmezken, alınmak zorunda kalınan kararın üzücü olduğu ancak, küresel finansal sistemin istikrarı ve bütünlüğü için alınmak zorunda kalındığı belirtildi. ABD'nin İran yaptırımları başladı Sputnik Türkiye

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