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Talanı itiraf etti: Şehrimizin doğasına zarar verdik mi? Evet, verdik

27 Ekim 2017, Cuma 11:26
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'nin Trabzon'da yaptığı çevre talanını İstanbul'da düzenlenen 'Trabzon Günleri'nde itiraf etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP hükümetinin iktidara geldiği günden bu güne iknaya kapalı bir biçimde gerçekleştirdiği doğa ve kent talanını Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen 9. Trabzon Günleri etkinliğinde itiraf etti.

Bakan Soylu etkinlikte yaptığı konuşmada, Trabzon'da son yıllarda yükselen doğa ve imar talanı hakkında, "Şehrimizin doğasına zarar verdik mi? Evet, verdik. Ben Trabzon milletvekiliyim. Kolay kolay bu risklere girilmez. Buradaki hemşerilerimiz yazın yaylalara gidiyorlar. Bize bırakılan yaylalarımızı maalesef gelecek nesillere bırakamamanın hüznü ve ıstırabı içindeyiz. 'Uzungöl'ün bugünkü halinden memnun musunuz?' diyenlere biz 'memnunuz' diyemiyoruz. Çok net söylüyorum, bu bizim sorunluluğumuz" dedi.

AKP TRABZON YAYLALARINI TURİZME AÇMAK İSTİYOR

İçişleri Bakanı Soylu'nun doğa ve kent içerikli konuşmasının devamından AKP'nin yine hiç bir doğa, çevre ve kent örgütlerine danışmadan gerçekleştirmek istediği  yeni bir doğa ve kent talanı çıktı:

"Trabzon'u kültürü ve turizmi ile daha yukarılara çıkarmak için kendi menfaatimize dokunsa bile bazı adımları hep birlikte atmak durumundayız. Trabzon'un yaylalarına 300 metrekarelik, 3 katlı, dört katlı evler yapmak durumunda değiliz. Bize biraz müsaade edin. Planlamamızı iyi yapalım. Buralar geçmişte olduğu gibi gelecekteki en önemli güzelliklerimiz. Burayı doğanın, tabiatın, güzelliğin bütün dünyaya açılan bir penceresi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz."

DHA

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  • Mustafa

    28.10.2017 08:45:23

    Milletin doğasına da cok zarar verdiniz.

Risale-i Nur Külliyatı

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#NuraÖzgürlük

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