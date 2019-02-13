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Tansu Çiller’in avukatı Tarcan Ülük, DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu

13 Şubat 2019, Çarşamba 09:15
Türkiye Cumhuriyeti’nin 22. Başbakanı Tansu Çiller’in avukatlığını yapan Tarcan Ülük, Demokrat Parti’nin (DP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Ülük, İzmir’de DP’nin belediye başkan adayının beş kez seçimi kazandığını, bu göreve yeniden talip olduklarını söyledi. DP İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler ise Ülük için, “Bizim ocağımızdan, mutfağımızdan yetişme bir arkadaşımız” dedi.

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler

Demokrat Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Parti, eski Başbakan Tansu Çiller’in, görevde olduğu zaman avukatlığını yapan Tarcan Ülük’ü (49) aday gösterdi.

DP İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler, “Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal’ın onayını aldıktan sonra adayımızı açıkladık. Sayın Tarcan Ülük ile uzun yıllar birlikte siyaset yaptık. Bu arkadaşımız bizim ocağımızdan, mutfağımızdan yetişme bir arkadaşımız. Şu anda da bizden yeniden aday oldu. İzmir’in ilçelerinde aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir seçim kampanyası yürüteceğimize inanıyorum. Hak eden yarışı kazansın” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

‘ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN DIŞINDA ALTERNATİF BİR YOL ÖNERİYORUZ’

DP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tarcan Ülük de, "İzmir’de güçlü bir seçim kampanyası yapacağız. 30 ilçede belediye başkan adaylarımızı belirlemek  için çalışıyoruz. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. İzmirli, CHP ve AKP’nin tahterevalli siyasetindeki benzemelerinden, çözümsüzlüklerinden son derece hoşnutsuz. İzmir’de Demokrat Parti 5 kez belediye başkanlığını kazandı. İzmir’e hizmet etti. Biz şimdi DP olarak İzmir halkına, bu tahterevalli siyasetinin, bu çözümsüzlüğün dışında altıncı defa kent için farklı bir yol öneriyoruz. Bunu çok ciddi ve güçlü bir kampanya ile İzmir halkıyla paylaşacağız. Bu kampanyanın ardından güzel bir netice alacağımızı umut ediyoruz “ diye konuştu.

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Etiketler: demokrat parti, izmir, yerel seçim, tarcan ülük
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