Tarım Bakanı’ndan yoruma açık sözler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımı olmayan ülkenin mutfağı olmayan eve benzediğini belirterek, “Yakın gelecekte dünyayı doyuran ülke, dünyanın lideri olacak.” dedi.

Bakan Pakdemirli, Fuar İzmir’de düzenlenen 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, bereketli topraklar üzerinde kurulu Türkiye’nin şifalı kaynaklara, binbir çeşit ürüne sahip olduğunu söyledi. Dünyanın çok hızlı değiştiğini, dünya ekonomisini belirleyen en önemli faktörün tüketenlerin ihtiyaçları ve beklentileri olduğunu belirten Pakdemirli, “Küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün önemi arttı. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse o devlet için tarım da o ölçüde öneme sahiptir. Yakın gelecekte dünyayı doyuran ülke, dünyanın lideri olacak. Tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer.” diye konuştu. Pakdemirli, ayrıcaTürkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada 7. sırada olduğunu, son 16 yılda tarımsal desteklerin artmasıyla her alanda üretim miktarlarının da yükseldiğini söyledi. AA

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