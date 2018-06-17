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17 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Tarım beş yılda ayağa kalkacak

17 Haziran 2018, Pazar 18:59
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, tarım ve tarım ürünleri konusunda önemli adımlar atacaklarını belirterek, “5 yıl içinde ülkemiz tarım ürünü ithal eden bir ülke olmaktan çıkacak ve kendine yeten bir ülke haline gelecek” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Demokrasi Meydanı’nda yaptığı konuşmada, gençlere vatandaşlık maaşı altında 500 lira maaş bağlayacaklarını ve yılda 50 milyar dolar yatırım yapacaklarını söyledi. Seçildiği takdirde her projeyi tekrar gözden geçireceklerini anlatan Akşener, “5 yıl içinde ülkemiz tarım ürünü ithal eden bir ülke olmaktan çıkacak ve kendine yeten bir ülke haline gelecek. Türk çiftçisi 2 liraya mazot kullanacak. Gübrede, yemde elbetteki gerekenleri yapacağız. Allah’ın izniyle hayvancılığın da tarımın da kendine yeten, 5 yıl içinde ithalatı kesilmiş bir ülke olmak bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı. 

Gençlere istihdam sözü

Türkiye’nin birinci probleminin işsizlik olduğunu belirten Akşener, “Bir seçime gidiyoruz Türkiye’nin halini öncelikle tesbit etmemiz gerekiyor. Sakarya hem bir tarım kenti aynı zamanda sanayi şehri. Sakarya’nın en büyük problemi nedir? Genç işsizliğidir. Türkiye’nin her yerinde olan birinci problem genç işsizliğidir. Biz de diyoruz ki gençlerimize devlet iş vermek zorundadır. Eğer iş vermiyorsa işverene kadar gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağız ki gençlerimize istihdam ve iş imkânı ortaya koyabilelim” dedi.

 

Çıkar bir KHK OHAL’i kaldır

Emeklinin açlığa mahkûm olduğunu söyleyen Akşener, “Biz dedik 1500 iyi bayramlar ikramiyesi, bunlar bin lira dedi. Kimine 500, kimine 750, kimine bin. Dolayısıyla emekli ölsün, öğrenci kredilerle yarınını ipotek versin, işçi asgari ücrete mahkûm olsun. Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız dedik, ağaların siniri bozuldu. Şeker fabrikalarını sattın. 14 şeker fabrikasını sattın, tam 2 milyon insanı ilgilendiren bir konu. Ben de diyorum ki cumhurbaşkanı seçildiğim an şeker fabrikalarını satın alanlara sesleniyorum satın o fabrikaları, içine elinizi sokmayın. O sözleşmeyi iptal edeceğiz, tekrar milletimin olacak. Şeker fabrikalarının bir yıllık zararı sarayın 13 günlük masrafına eşit. Evet şimdi olağanüstü hali seçimi kazanırsa kaldıracakmış. Elini tutan mı var? Çıkar bir kanun hükmünde kararname hemen olağanüstü hali kaldır. Kaldıramaz, ama ben kaldıracağım” diye konuştu.

İlk işim Işıklar Askerî Lisesi’ni açmak olacak

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek, şöyle konuştu; “Türk ordusu, önce Balyoz, Ergenekon gibi düzmece kumpaslarla bu ülkedeki genelkurmay başkanını hapse attın. Savcısı oldun hapse attın, sonra orduyu FETÖ’cülere teslim ettin. Sonra darbe oldu. Daha sonra bu aziz millet senin yaptığın hataları köprüden, sokaktan bu devleti toplayarak, düştüğü çukurdan çıkararak bu devleti toplayıp getirdi. Şimdi de dış politikada yaptığın her hatayı ana kuzuları burada bulunan kadınların bulunduğu çocuklar kanıyla canıyla düşürdüğünüz çukurdan ülkemizi çıkarıp tekrar getiriyor. Sen hata yapıyorsun gençler canını veriyor. Abdülhamid Han döneminde kurulmuş Harp Okulunu kapattın. İlk işim Işıklar Askerî Lisesi’ni açmak olacak.”

DHA

Etiketler: meral akşener
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