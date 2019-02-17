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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Tarımda kimseye muhtaç değildik

17 Şubat 2019, Pazar 23:17
Demokrat Parti İzmit Belediye Başkan Adayı İsmail Yazgan, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

Demokratlar her daim milletin hizmetinde

Demokrat Parti İzmit Belediye Başkan Adayı İsmail Yazgan, “Demokratların yuvası burasıdır. Demokrat Parti merkez sağın gerçek adresidir. Emanet oylar dağılmış olsa da dönülecek yer burasıdır. Demokratlar her daim milletin hizmetindedir. Ulaşımın durumunu hepimiz biliyoruz. Toplu taşımada ulaşım problemleri çözülmelidir. Kentsel dönüşüm adına yapılanların kentsel dönüşümle alâkası yoktur. Deniz kıyısındaki bir şehrin sokaklarının deniz paralel değil, denize dik olarak düzenlenmesi gerekir. Bu mantıklı bilimsel çalışmalarla mümkündür. Çevre sorunlarının hepimiz farkındayız. 31 Mart günü biz göreve hazırız. Kıratın böğrüne mührü vursunlar” şeklinde konuştu.

“Demokrat Parti, ülke insanının gönlüne taht kurmuş Menderes’in, Demirel’in ve ülkesine gönül vermiş bütün arkadaşlarının, ülkeye hizmetlerini ve hayatlarını adadıkları millet hareketidir.

Merkez sağın gerçek adresi burasıdır” diye belirten İsmail Yazgan’ın, Demokrat Parti İzmit Belediye Başkan Adaylığı duyuruldu.

Demokrat Parti İzmit il binasında bir araya gelen Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı, Genel İdare Kurulu üyeleri ve basının bulunduğu toplantıda, İzmit Belediye Başkan adayını kamuoyuna duyurdu. Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Son dönemde iktidarın seçim şovu var. İktidar tanzim satışlarında adeta şov yapıyor. Tanzim satışta kota var. Kota, karne günlerinden daha beterdir. Beterin beteri varmış. Şuanda beterin beterini yaşıyoruz. Yeni bir hal yasası çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu da tanzim satış yoluyla önceden hazırlanıyor bence. İstediğimiz; İktidar ülkeyi 2002’ye geri getirsin. Tarımda kimseye muhtaç değildik. Boş tencerelerin hesabını halkımız iktidardan inşallah soracaktır. İzmit adayımız İnşaat Mühendisi İsmail Yazgan’dır. Kendisine güveniyorum ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İzmit- Ahmet Cemil Çökren

AA

Etiketler: demokrat parti
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