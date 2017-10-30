Tartışmalı istifanın ardından Bursa'ya yeni Başkan arayışları

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklamasında yaptığı konuşmada "Bazı arkadaşlarımız 'Ben olmazsam bu şehirde hiçbir şey olmaz.' diye düşünüyorlar. Öyle değil arkadaşlar, AK Parti olmazsa biz yokuz." dedi.

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