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7 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Tasarruf tedbirleri her kademede yaygınlaştırılmalı

07 Ekim 2018, Pazar 19:41
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz, partisinin 3. Olağan Büyük Kongresinde konuştu.

Yavuz, kongrelerinin partileri, Türkiye, İslâm ve insanlık ailesine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Türkiye’de son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Yavuz, “Tasarruf tedbirleri devletin en tepesinden başlanarak her kademede yaygınlaştırılmalıdır. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Bu konuda toplumun her kesimi bilinçlendirilmelidir. Bütçe açığını oluşturan kalemler tek tek ele alınarak denk bir bütçenin oluşturulması için yoğun bir mesai harcanmalıdır. Rüşvet ve yolsuzluk ağır suç sayılmalı, bu suçu işleyenlere daha ağır ve caydırıcı cezalar getirilerek bu suçları irtikâp edenler afişe edilmelidir” ifadesini kullandı. Yavuz, tek aday ve listenin olacağı kongrede partinin genel başkan adayının Avukat İshak Sağlam olduğunu açıkladı.

HÜDA PAR'ın yeni Genel Başkanı oldu

Etiketler: tasarruf
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