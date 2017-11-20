TBMM Başkanı bugün seçiliyor!

TBMM Genel Kurulu’nda bugün 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanlığı için; AKP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu aday oldu. Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının 3’te 2’si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Mevcut milletvekili dağılımına göre, TBMM Başkanının üçüncü turda seçilmesi bekleniyor. Başkanın ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da aynı gün gerçekleştirilecek. AA

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