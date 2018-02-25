TBMM Başkanı Kahraman'dan 'Hocalı Katliamı' açıklaması

TBMM Başkanı Kahraman, "Birleşmiş Milletler teşkilatından beklentimiz, Hocalı Katliamı'nın hesabının sorulması." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Birleşmiş Milletler teşkilatından beklentimiz, Hocalı Katliamı'nın hesabının sorulması, Dağlık Karabağ ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerindeki Ermenistan işgalinin sona erdirilmesinde aktif rol üstlenmesidir." ifadesini kullandı.

Kahraman, Hocalı Katliamı'nın 26. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanlık tarihinin en hunharca katliamlarından birinin Hocalı'da gerçekleştirildiğini, Ermenistan ordusu tarafından işgal altında tutulan Hocalı'da 26 yıl önce gerçekleştirilen katliamda, 613 silahsız masum insanın acımasız bir şekilde katledildiğini hatırlattı.

"Ermenistan ordusunun himayesindeki çeteciler, tüyler ürpertici yöntemlerle gerçekleştirdikleri katliamda 487 sivili ağır şekilde yaralamış, 150 kardeşimizden de bir daha haber alınamamasına sebep olmuşlardır. Ermenistan devletinin bugünkü yöneticilerinin de parmağının olduğu bu katliam, insanlık tarihine utanç belgesi olarak kaydedilmiştir." ifadesini kullanan Kahraman, aradan 26 yıl geçmesine rağmen, Hocalı'yı kan gölüne çeviren eylemi gerçekleştirenler hakkında uluslararası mahkemeler tarafından hesap sorulmadığına dikkati çekti.

Hocalı Katliamı'nın acısını yüreklerimizde hissediyoruz.

"Vahşice katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum"

Kahraman, Türkiye ve Azerbaycan'ın kederde ve sevinçte ortak tek milletin, iki ayrı devleti olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Coşkumuz ve hüznümüz birdir. Hocalı Katliamı'nın acısını yüreklerimizde hissediyoruz. İnsanlık tarihinin yüzkarası katliamın hesabı faillerinden sorulmadıkça ve Ermenistan devleti özür dilemedikçe bu acı hiç dinmeyecektir. Birleşmiş Milletler teşkilatından beklentimiz, Hocalı Katliamı'nın hesabının sorulması ve Dağlık Karabağ ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerindeki Ermenistan işgalinin sona erdirilmesinde aktif rol üstlenmesidir. Barış içinde yaşanan bir dünya meydana getirmek için, Hocalı Katliamı gibi vahşetlerin hesabının sorulması gerekmektedir. Bu vesile ile 26 yıl önce Hocalı'da vahşice katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, katliamı gerçekleştiren canileri nefretle lanetliyorum."