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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

TBMM'de bugün 3 araştırma önergesi reddedildi

28 Kasım 2018, Çarşamba 18:35
TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genç İşsizlik Önerisi

TBMM Genel Kurulu'nda, Danışma Kurulu'nda anlaşma sağlanamaması üzerine, ilk olarak İYİ Parti'nin "Genç işsizlik sorunu" ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, işsiz güçsüz gezen, yarınlardan umudu olmayan, yarınlarla ilgili endişe taşıyan bir gençlikle karşı karşı olunduğunu öne sürdü.

İşsizlik oranlarının her geçen gün arttığını, fabrikaların satıldığını, şirketler kapandığını, konkordato ilan edildiğini; Suriyeli mültecilerin kayıt dışı çalıştırılarak esnafın kendini zor çevirdiğini savunan Türkkan, "İşsizlik rakamları hızla artıyor." diye konuştu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre, 15-24 yaş arasındaki gençlerin işsizlik oranının yüzde 19,4 olduğunu dile getirdi.

Şu anda 1 milyondan fazla gencin iş aradığını belirten Bankoğlu, "Durum hemcinslerime geldiğinde ise daha da vahimdir. Genç kadın arkadaşlarımın işsizlik oranı yüzde 25'e dayanmıştır ve bunun içinde de tarım dışı çalışan genç kadınlarımızın işsizlik oranıysa yüzde 30'a ulaşmış vaziyettedir. Yani 1 milyon 900 bini genç kadın olmak üzere toplamda 2 milyon 868 bin gencimiz evde oturmaktadır. Üniversiteden mezun olan her 10 kişiden 4'ü evde oturmaktadır." dedi.

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti'nin, hayatın her alanında çok önemli çalışmalara, önemli başarılara imza attığını ifade etti.

İstihdamın artırılması, istihdamda dezavantajlı kesimlerin iş gücü piyasalarında yer edinmesi için olanakların geliştirilmesi ve teşvikler konusunda çok ciddi düzenlemelere imza attıklarını söyleyen Yeğin, "Her alanda olduğu gibi bu alanda da yeni teşvik modellerinin hayata geçtiğine; istihdam oranının, iş gücü oranlarının; kadın, genç, engelli, eski hükümlü, her türlü, hangi alana bakarsanız bakın hepsinin istatistiki verilerinde çok olumlu manada artış trendinin bu dönemlerde yakalandığına hep beraber şahitlik edebiliriz." diye konuştu.

İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin önerisi ile CHP'nin "Yazılı basın, medya sektörü, yayıncılık sektörü ve matbaacıların yaşadığı sorunlar" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerisi de kabul edilmedi.

Tahir Elçi Önerisi

Daha sonra HDP'nin "Tahir Elçi’nin öldürülmesi" ile ilgili araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi ele alındı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Tahir Elçi cinayetinin üzerinden üç yıl geçtiğini, üç yıl içerisinde hiçbir şey yapılmadığını öne sürdü.

Tahir Elçi'nin o mağrur ifadesini, hak savunuculuğu kimliğini, barış savunuculuğu kimliğini, hümanist kişiliğini hatırlayalım. Dört Ayaklı Minare'nin altında yatan Tahir Elçi'nin o görüntüsünü tarihten silmenin bir tek yolu vardır, o da faillerin araştırılmasıdır. Gelin, hep beraber, bütün düşüncelerimizi bir tarafa bırakalım, samimi bir şekilde bu Mecliste bir komisyon kuralım ve Tahir Elçi'yi katledenleri, olayın sorumlularını enine boyuna tespit edelim." dedi.

Sebep olan (PKK), yapan gibidir

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Tahir Elçi'yi kim öldürdü, neden öldürdü bilmiyoruz ama ölümünün ardından barış isteyen seslerin daha da sustuğunu, sivil toplumun üzerine ölü toprağı serildiğini çok iyi biliyoruz; galiba öldürenler de bunu amaçlamışlardı." değerlendirmesini yaptı.

Cinayetin üzerinden üç yıl geçtiğini, hala şüphelisi olmayan bir ölüm olayıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Aydoğan, "Anlaşılan, bu cinayeti sadece Dört Ayaklı Minare gördü, o da konuşamıyor. Bu tür cinayetler sadece bir kişiyi hedef almaz, toplumun bir kesimini ya da tamamını hedef alır. Bu bakımdan, bu cinayetin aydınlatılması toplumsal bir zorunluluktur." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Tahir Elçi'nin, bir gün öncesinde çukur, hendek siyasetine karşı bir basın toplantısı yapacağını belirttiğini ve akabinde PKK'nın bir numaralı hedefi haline geldiğini söyledi.

"Tahir Elçi, sizin gösteremediğiniz cesareti ve yüreği gösterip PKK'nın çukur siyasetine karşı duruş göstermesi sebebiyle PKK tarafından katledilmiştir." diyen Kaya, "Araştırma da savcılıkta yapılıyor. Aslında siz bu öneriyle vicdanınızı rahatlatmaya çalışıyorsunuz. Eğer Tahir Elçi gibi duruş gösterip, PKK'yı bir terör örgütü olarak lanetlemedikten sonra sizin yaptığınız ve ortaya koyduğunuz her türlü işlem, her türlü söz ne bizim ne de milletimizin vicdanında boş olarak kabul edilecektir." dedi.

Grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

AA

Etiketler: İyi Parti, genç işsizlik, Tahir Elçi, yazılı basın, medya sektörü, matbaacılık
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