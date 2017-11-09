TBMM'de seçim maratonu başlıyor

İsmail Kahraman'ın görev süresinin 22 Kasım'da sona erecek olması nedeniyle Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Süreç, 12 Kasım Pazar günü başlıyor.

Meclis Başkanlığı seçim süreci 12 Kasım Pazar günü başlıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın görev süresinin 22 Kasım Çarşamba günü sona ermesi nedeniyle, yeni Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Başkanvekili Ahmet Aydın, seçim sürecine ilişkin Genel Kurul'da milletvekillerine bilgi verdi. Aydın, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 26. Yasama Dönemi'nde 22 Kasım 2015'te seçildiğini, görev süresinin 22 Kasım 2017'de sona ereceğini anımsattı.

Anayasa'nın 94. TBMM İçtüzüğü'nün 10. maddesine göre, ikinci devre için yapılacak seçimlerde, TBMM Başkan adaylarının, Meclis üyeleri içinden birinci devre için seçilen başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildirileceğinin hüküm altına alındığını belirten Aydın, "Bu nedenle başkan adaylarının, başkanın görev süresinin dolmasından önceki 10. gün olan 12 Kasım 2017 Pazar günü ile 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 24.00'e kadar Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekmektedir" dedi.

CHP, Başkanlık için İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i aday göstereceklerini açıklarken, diğer partiler adaylarını henüz açıklamadı.