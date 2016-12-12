TBMM'de yumruklu kavga

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li ve AKP'li vekiller arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı

TBMM Genel Kurulu'nda 2017 yılı bütçesinin görüşmelerine devam ederken görüşmeler sırasında HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ile AKP Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç karşılıklı laf atmaya başladı ve birbirinin üzerine yürüdü. Enç'i araya giren TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz sakinleştirmeye çalıştı ve sırasına oturttu. Daha sonra AKP'li ve HDP'li milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Bu sırada yumruklaşmaya varan kavga yaşandı. AA

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