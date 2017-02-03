TBMM'deki dehşet veren ''haberleşme'' israfı ile ilgili flaş gelişme!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, haberleşme faturası tartışma konusu olan Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li katip üye Elif Doğan Türkmen'in Başkanlık Divanı'ndan istifasını istedi.

CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifa etmesini istedi. Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. CHP'li vekilin dehşet veren ''haberleşme'' israfı TBMM gündeminde! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/chp-li-vekilin-dehset-veren-haberlesme-israfi-tbmm-gundeminde_422762 AA

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