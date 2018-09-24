TBMM Dışişleri Komisyonu çalıştırılmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan istifa etti.

Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, dış politikanın hiç olmadığı kadar iç gelişmelerle doğrudan orantılı hale geldiğini savundu. “Tek adam rejiminin ihdasıyla birlikte parlamentonun etkinliğinin, gücünün önemli ölçüde tırpanlandığını” savunan Yılmaz, komisyonların da işlevini kaybetme noktasına geldiğini söyledi. Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun artık tamamen yurt dışı gezilerine dönüştüğünü, bu komisyonun hiçbir zaman işlevini tam olarak yapamadığını savundu. Dış politikanın şahsileştirildiğini, bürokrasinin devreden çıkartıldığını savunan Yılmaz, “Hiçbir zaman işlevi olmadı, doğru çalıştırılamadı. Bu kadar uğraşımıza rağmen hiçbir sonuç elde edemeyen Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. Bundan sonra dış politikayla ilgilenmeyeceğim anlamına gelmiyor. Daha fazla ilgileneceğiz. AKP’nin türevi bir siyaseti asla kabul edemeyiz. Onların emrettiği, uygun bulduğu, onayladığı gibi bir kişi asla olmadık, olmayacağız” diye konuştu.