TBMM'nin ilk oturumunu İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek

TBMM'deki ilk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla yöneteceği belirtilen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yönetmeyecek. Meclis'i İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz açacak.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 27. Dönem Milletvekillerinin yemin törenindeki ilk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla yönetecekti. Baykal'ın karar değiştirdiği belirtilirken, pazar günü açılışı yapılacak Meclis'teki ilk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın yöneteceği bildirildi. Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Meclis yönetimi ile görüşerek en yaşlı üye sıfatıyla babasının açılışı ve yemin törenini yöneteceğini söylemişti. Meclis yönetiminin, uzun süre ayakta duramayan Baykal için uygun koşulları oluşturacağı açıklanmıştı. Sputnik Türkiye

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