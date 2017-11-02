Tehdit varsa bizi arayabilirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Aileme kadar varan tehditler var" diyerek görevinden istifa eden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur için "Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekala arayabilirdi" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın aktardığına göre, Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalar şöyle: Sayın başkanın (istifa eden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur) tehdit edildiğine yönelik bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm. Kendisi, siyasette bunca zaman tecrübesi olan, belediye başkanlığı yapan biri olarak, o türden bir tehdit varsa nereyi ya da hangi mercileri araması gerektiğini gayet iyi bilir. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekâlâ arayabilirdi. Araması halinde de pekâlâ olayın üzerine gidilirdi. Biz de ima edildiği türden bir tehdit durumunda herhalde kendisini yalnız bırakacak değiliz. Bırakın Edip Bey'i, kim olursa olsun, birine o tür bir tehdit durumunda gerekli müdahale tabii ki yapılır.

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